LG ra mắt StanbyME 2 Max tại Việt Nam, đem trải nghiệm giải trí di động mới với màn hình 32 inch 4K

LG Electronics chính thức giới thiệu StanbyME 2 Max, thế hệ màn hình phong cách sống di động mới nhất thuộc phân khúc cao cấp của hãng. Sản phẩm sở hữu kích thước 32 inch, độ phân giải 4K UHD, nâng cấp về chất lượng hiển thị so với phiên bản tiền nhiệm.

Màn hình cảm ứng có khả năng tháo rời linh hoạt khỏi chân đế docking có bánh xe, hỗ trợ xoay lật 90 độ giữa chế độ ngang và dọc. Tích hợp bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3, công nghệ nghe nhìn Dolby Vision & Dolby Atmos cùng viên pin cho thời lượng phát video liên tục lên đến 4,5 giờ. Sản phẩm đạt giải thưởng Sáng tạo CES 2026 Innovation Award và chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/07/2026.



Với thiết kế di động đặc trưng, màn hình 32 inch 4K tích hợp trí tuệ nhân tạo trên hệ điều hành webOS, StanbyME 2 Max là trung tâm giải trí cá nhân đa năng, đồng hành cùng người dùng trong các hoạt động thường nhật.

LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu StanbyME 2 Max

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông chia sẻ: "LG StanbyME 2 Max được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng và linh hoạt của người dùng hiện đại. Với những nâng cấp toàn diện, thiết bị sẽ biến các hoạt động giải trí, làm việc và học tập trở nên linh hoạt và thông minh hơn".

Trải nghiệm nghe nhìn 4K trong thiết kế di động linh hoạt

So với thế hệ tiền nhiệm, StanbyME 2 Max được nâng cấp về chất lượng hiển thị với màn hình mở rộng lên 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD. Không gian hiển thị lớn hơn kết hợp mật độ điểm ảnh cao giúp nội dung hiển thị sắc nét và chi tiết. Thiết bị tích hợp công nghệ Dolby Vision để tinh chỉnh độ sáng, độ tương phản và sắc màu theo từng khung hình. Bên cạnh đó, công nghệ Dolby Atmos tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều khi xem phim, thể thao hoặc các nội dung giải trí khác.

StandbyME 2 Max sở hữu màn hình 32 inch 4K UHD cùng thiết kế di động linh hoạt, mang đến trải nghiệm giải trí sống động ở mọi không gian

Kế thừa thiết kế linh hoạt, StanbyME 2 Max có thể di chuyển theo người dùng đến nhiều không gian khác nhau từ phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ nhờ chân đế tích hợp bánh xe. Màn hình có thể tháo rời và kết hợp cùng các phụ kiện đi kèm như ốp lưng, dây treo để tùy biến để bàn, treo tường hoặc sử dụng độc lập.

Khả năng chuyển đổi giữa chế độ ngang (tối ưu cho phim ảnh, thể thao hay nội dung trình chiếu) và chế độ dọc (phù hợp với video ngắn, mạng xã hội, trình duyệt web) giúp thiết bị thích ứng với thói quen tiêu thụ nội dung hiện đại. Thiết kế tối giản cũng giúp sản phẩm dễ hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Thiết kế tinh tế cùng khả năng hiển thị linh hoạt giúp LG StanbyME 2 Max hòa quyện với mọi phong cách nội thất.

Năm nay, LG nâng cấp dung lượng pin cho StanbyME 2 Max, cho phép xem video liên tục tới 4,5 giờ mà không cần cắm điện, phù hợp cho cả sử dụng trong nhà lẫn ngoài trời. Thiết bị hỗ trợ sạc qua dock trên chân đế hoặc trực tiếp bằng cổng USB-C trên màn hình.

Người dùng có thể tương tác với thiết bị qua nhiều cách khác nhau: chạm trực tiếp lên màn hình, dùng điều khiển từ xa hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Giao diện webOS được thiết kế để thao tác điều hướng và tìm kiếm nội dung diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Đa dạng trải nghiệm trên một màn hình

LG StanbyME 2 Max sở hữu hệ sinh thái nội dung phong phú và khả năng cá nhân hóa cao. Hoạt động trên nền tảng webOS, thiết bị tích hợp sẵn các dịch vụ OTT phổ biến cùng nền tảng dịch vụ nội dung miễn phí LG Channels, đồng thời hỗ trợ kết nối qua AirPlay, Google Cast, Apple HomeKit và cổng HDMI. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nền tảng nghệ thuật LG Gallery+ có mặt trên dòng StanbyME, cung cấp hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật để người dùng tùy chỉnh không gian sống theo phong cách nội thất riêng. Bên cạnh đó, các ứng dụng như Let's Draw và StanbyME Kids mở ra không gian học tập, sáng tạo và vui chơi cho cả gia đình.

Với Let's Draw và StanbyME Kids, LG StanbyME 2 Max biến mỗi khoảnh khắc bên nhau thành trải nghiệm vừa học vừa chơi cho cả gia đình.

StanbyME 2 Max còn đáp ứng nhu cầu làm việc của người dùng: từ việc làm màn hình phụ qua kết nối USB-C, tham gia họp trực tuyến với Smart Cam, cho đến hỗ trợ học tập, làm việc, chơi game hay tập luyện thể thao tại nhà. Khả năng kết nối linh hoạt giúp thiết bị thích ứng với nhiều kịch bản sinh hoạt hằng ngày.

Tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh với LG AI

Bên cạnh những nâng cấp về thiết kế, StanbyME 2 Max sở hữu bộ xử lý Alpha 8 AI Gen 3, ứng dụng thuật toán AI để tối ưu chất lượng hiển thị lẫn âm thanh theo từng loại nội dung.

Bộ xử lý α8 AI Processor Gen 3 tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung.

Cụ thể, AI Picture Pro nhận diện nội dung theo chủ thể và nhân tố quan trọng trong khung hình để tăng cường độ sâu, độ chi tiết và tái tạo hình ảnh. AI Super Upscaling xử lý kết cấu và đường nét, giúp nâng cao chất lượng các nội dung có độ phân giải thấp. AI Sound Pro phân tích nội dung đang phát để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm kỹ thuật số 11.1.2 kênh thông qua hệ thống loa tích hợp.

Cùng với nền tảng LG Gallery+, những cải tiến này đã giúp StanbyME 2 Max được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo CES 2026 Innovation Award ở hạng mục "Content & Entertainment", trước khi chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

LG StanbyME 2 Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 22/07/2026 với mức giá bán lẻ đề xuất là 36.900.000 đồng tại website chính hãng LG và kênh phân phối trên toàn quốc. Từ nay đến hết ngày 05/08/2026, khi đặt trước StanbyME 2 Max, người dùng sẽ nhận được mức giá ưu đãi 26.900.000 đồng kèm 01 tai nghe LG Buds Plus trị giá 4.000.000 đồng. Với đơn hàng StanbyME 2 Max mua kèm 01 sản phẩm LG bất kỳ, giá riêng StanbyME 2 Max chỉ còn 25.900.000 đồng cùng quà tặng tai nghe LG Buds Plus.