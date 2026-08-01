Trên tay Galaxy Z Fold8 hot rần rần: Màn hình "đã mắt", cày FanCam cực mượt!

Sau sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Galaxy Z Fold8 đang chiếm sóng mạng xã hội với hàng loạt thảo luận sôi nổi. Không chỉ thu hút giới yêu công nghệ, chiếc điện thoại gập thế hệ mới của Samsung còn khiến cộng đồng Gen Z và Gen Y đứng ngồi không yên. Cùng trải nghiệm thực tế siêu phẩm này xem có gì đặc biệt!

"Dáng chuẩn" mỏng nhẹ, sẵn sàng xuống phố

Ấn tượng đầu tiên khi cầm trên tay Galaxy Z Fold8 chính là sự gọn nhẹ đến ngỡ ngàng. Ở trạng thái gập, thiết kế đứng giúp máy nằm gọn trong lòng bàn tay, dễ dàng để vào túi xách nhỏ hay túi quần jeans mà không hề cồng kềnh.

Bên cạnh bộ sưu tập 4 màu sắc trẻ trung hợp thời, Galaxy Z Fold8 còn lập kỷ lục mỏng nhẹ: chỉ 4.5mm khi mở, 9.7mm khi gập và trọng lượng vỏn vẹn 201g (nhẹ hơn 14% so với các dòng flagship dạng thanh). Việc liên tục cầm máy thao tác hay di chuyển cả ngày trên phố đều hoàn toàn thoải mái, dễ dàng kết hợp cùng mọi outfit thời thượng.

Lướt web chuẩn nét trên khung hình độc bản

Nếu thói quen khởi động ngày mới gắn liền với việc lướt tin tức và video ngắn, màn hình ngoài của Galaxy Z Fold8 sẽ thỏa mãn trọn vẹn sở thích của giới trẻ. Quên đi cảm giác gò bó trên các dòng máy hẹp dài truyền thống, tỷ lệ 10:16 độc đáo giúp mọi nội dung thịnh hành từ TikTok, Instagram Reels đến YouTube Shorts đều hiển thị vừa vặn, không xén chữ hay mất góc – đúng tinh thần "Chuẩn khung hình. Xem gì cũng đỉnh".

Vừa nhâm nhi ly nước, vừa rảnh tay lướt qua màn hình gọn nhẹ đi qua hàng chục trend mới là sự nâng tầm giải trí cá nhân rõ rệt.

Thứ "gây nghiện" không kém của Z Fold8 chính là khả năng chuyển đổi liền mạch giữa hai màn hình. Đang lướt dở bài báo ở màn hình ngoài, chỉ cần nhẹ nhàng mở máy, toàn bộ nội dung sẽ tự động nối tiếp mượt mà dưới dạng full-screen trên màn hình chính mà không gián đoạn dù chỉ một giây.

Trải nghiệm cá nhân hóa tối đa trên cùng một trang web, dù ở bất cứ màn hình nào (Ảnh: Galaxy Z Fold8)

"Rạp phim bỏ túi" đắm chìm mọi giác quan

Với các "mọt phim" đích thực, Galaxy Z Fold8 mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu nhu cầu giải trí vượt xa những clip ngắn, khao khát một màn hình bỏ túi để đắm chìm vào các bộ phim hot trên Netflix, thưởng thức MV trên YouTube hay thả mình vào từng trang E-book, E-Magazine thời thượng... thì màn hình chính 7,6 inch tỷ lệ 4:3 của Z Fold8 chính là lời giải hoàn hảo. Đây là tỷ lệ vàng giúp tối ưu dải đen hiển thị, mang đến những khung hình đầy tính hoàn hảo nghệ thuật và trọn vẹn cảm xúc.

Galaxy Z Fold8 chinh phục người dùng bằng sự đồng điệu trong phong cách sống. Dù nằm cuộn mình cày những bộ phim có phân cảnh tối trong phòng ngủ hay ngồi xem video ở góc cafe dưới nắng, công nghệ chống phản xạ tân tiến cùng độ sáng cực đại vẫn bảo toàn khung hình sắc nét, dịu mắt. Kết hợp hệ thống âm thanh sống động, chiếc máy dễ dàng biến mọi khoảnh khắc thư giãn thành một buổi chiếu phim thu nhỏ riêng tư.

Được cải tiến mạnh mẽ nhờ bản lề hợp kim titan Flex Titanium và cấu trúc màn hình mới giúp nếp gấp bản lề gần như tàng hình, đem lại khung hình nghe nhìn đẹp như tranh vẽ (Ảnh: MV Thriller của Michael Jackson trên thiết bị Galaxy Z Fold8)

"Đu idol" đỉnh cao với Galaxy AI: Tự tạo FanCam riêng cho bias cực mượt

Điểm "đắt giá" nhất giúp Galaxy Z Fold8 gây bão trong cộng đồng người hâm mộ chính là tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) tích hợp Galaxy AI. Khi đi xem concert, tính năng này sinh ra để hỗ trợ các fangirl tự tạo nên những video chuẩn FanCam xịn đét cho "bias" mà không cần kỹ năng chỉnh sửa cầu kỳ.

Từ một video gốc duy nhất, việc đổi chủ thể hoặc linh hoạt thay đổi tỷ lệ khung hình bằng My FanCam sẽ tạo ra hàng loạt phiên bản fancam khác nhau, tha hồ đăng trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Nhờ Galaxy AI tự động nhận diện và gợi ý những gương mặt nổi bật, việc chọn chủ thể căn giữa diễn ra cực kỳ chính xác. Từ một video gốc duy nhất quay tại sự kiện, việc đổi nhân vật hoặc linh hoạt thay đổi tỷ lệ khung hình sẽ tạo ra hàng loạt phiên bản fancam khác nhau, sẵn sàng lên xu hướng TikTok hay Reels chỉ trong vài giây.

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- Bảo vệ màn hình lên đến 2 năm*

- Trả góp giá chỉ từ 1.990.000 đồng/ tháng**

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