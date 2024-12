Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây ma túy trong 4 ngày cao điểm

Trước đó, bằng nghiệp vụ công an đã xét nghiệm với các đối tượng nghi là người nghiện trên địa bàn phường 7 (quận Gò Vấp). Qua đó, công an xác định Nguyễn Sơn Hải (sinh năm 2005, ngụ quận Gò Vấp) dương tính với chất ma túy.

Từ đây, Công an phường 7 cùng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an quận Gò Vấp tiếp tục truy xét người cung cấp ma túy cho Hải. Qua đó, công an bắt Nguyễn Phương Trường (sinh năm 2001) và Trần Trọng Phát (sinh năm 2003, cùng ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng “đầu dưới” tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh lân cận, trong đó có Hải.

Mở rộng, công an bắt 15 người để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép, chiếm đoạt chất ma túy; thu gần 10 kg ma túy, trong đó có 13.040 viên thuốc lắc 4 bánh Heroin....; đồng thời, công an lập hồ sơ đưa 2 n gười đi cai nghiện bắt buộc.

Theo Công an TPHCM với phương pháp tương tự là từ người tàng trữ trái phép chất ma túy do lực lượng 363 phát hiện, bắt giữ và bàn giao, Công an quận Phú Nhuận đã truy xét các giao dịch mua bán ma túy và các đối tượng có liên quan. Trong 20 ngày, 6 tổ Công tác gồm Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát hình sự, Công an các phường; Công an quận Phú Nhuận đã truy xét, bắt giữ 53 người tại 6 tỉnh, thành phố.

Qua đó, công an thu hơn 3kg ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 5 viên đạn quân dụng cùng nhiều tang vật khác. Đến nay, Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 40 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ quản lý, đưa đi cai nghiện 13 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng triệt phá 2 đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc từ Campuchia về tiêu thụ tại TPHCM và một số tỉnh, thành trong cả nước; bắt giữ 9 người có liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kịp thời ngăn chặn số lượng ma túy rất lớn (gần 81kg ma túy gồm 46 bánh heroin, 23.000 viên thuốc lắc và gần 59 kg ma túy đá) thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Cũng theo Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết 2025, lực lượng công an mở rộng cao điểm rà soát người nghiện, người nghi nghiện,n gười sử dụng, nghi sử dụng, đối tượng bán lẻ, điểm bán lẻ, tụ điểm bán lẻ cho thấy sự chuyển mình tích cực của lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy và công an cấp cơ sở; với sự thay đổi tư duy trong phương pháp đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy, truy xét theo “dòng chảy” ma túy để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan...

Buổi trao thư khen của Công an TPHCM

Trong sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã chủ trì buổi trao thư khen của Công an TPHCM và tiền thưởng của Thành ủy TPHCM khen thưởng cho 11 tập thể, 6 cá nhân thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Quận Gò Vấp và Công an Quận Phú Nhuận do có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.