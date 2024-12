Vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội: 4 bệnh nhân sẽ được chuyển đến viện bỏng quốc gia

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết hơn 23h ngày 18/12, Bệnh viện E nhận được thông tin về vụ cháy, đội cấp cứu ngoại viện đã đến tiếp cận hiện trường ngay.

Trong đó, 4 người được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E là V.V.T. (1986, quê Ninh Bình); N.V.C. (1963, Hà Nội); P.T.X. (1986, Thanh Hóa); N.T.M.H. (1984, Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, động viên bệnh nhân trong vụ cháy ở quán cà phê ở Phạm Văn Đồng

Đánh giá tình trạng ban đầu của các nạn nhân chưa bị đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nhận thức được việc bỏng sâu, nên đã chuyển các nạn nhân vào khu cấp cứu. Có 2 trường hợp tiên lượng nặng hơn, đã được chuyển lên khu Hồi sức tích cực và 2 trường hợp đang nằm dưới phòng cấp cứu tiếp tục theo dõi.

“Sáng nay, Bệnh viện đã mời Viện Bỏng Quốc gia và Trung tâm Chống độc, Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai… đã đến hội chẩn. Vì tiên lượng thương tổn chậm, nên chúng tôi mời các chuyên gia cho ý kiến về điều trị tối đa an toàn, xem tiếp tục điều trị ở cơ sở nào để đúng chuyên khoa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Cấp cứu chuyên khoa ban đầu các bác sĩ đã làm hết sức để cấp cứu cho các bệnh nhân”, ông Hựu thông tin thông tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện E phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu, có định hướng hội chẩn, chỉ định phù hợp nhất để nhanh chóng cứu chữa bệnh nhân. Bằng mọi cách phải dành sự cố gắng, nỗ lực lớn nhất để điều trị cho các bệnh nhân.

Cũng theo bà Lan, vụ việc xảy ra gần Tết khiến nhiều người đau xót, tâm lý các nạn nhân sẽ rất hoảng sợ. Vì vậy bệnh viện cần có bác sĩ tư vấn tâm lý, chăm sóc về tâm, thần kinh cho bệnh nhân. Ngay sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy, động viên các gia đình nạn nhân tập trung điều trị để nhanh chóng bình phục.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện E thông tin 2 nam bệnh nhân được đánh giá ổn định hơn được điều trị tại khoa cấp cứu. Còn 2 bệnh nhân nữ tình trạng nặng hơn đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

“Khi tiếp nhận, các bệnh nhân trong tình trạng rất hoảng loạn. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân suy sụp tinh thần khi biết người thân, bạn bè tử vong trong hỏa hoạn. Vì vậy, bên cạnh công tác điều trị chuyên môn, phòng công tác xã hội cũng đến động viên tinh thần người bệnh, gia đình để người bệnh an tâm điều trị”, bác sĩ Hà cho hay.

Bệnh viện mời Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bòng Quốc gia Lê Hữu Trác hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân. Đồng thời, xin ý kiến giáo sư Nguyễn Gia Bình (Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cấu và chống độc Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh –Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

“Đánh giá tình trạng bệnh nhân có diễn biển tổn thưởng bỏng sâu, tổn thương phổi. Để đề phòng diễn biến nhanh bất lợi của thương tổn bỏng sâu phức tạp có thể xảy ra, các chuyên gia thống nhất sẽ chuyển toàn bộ cả 4 bệnh nhân về viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác điều trị. Các nạn nhân sẽ được chuyển viện sớm nhất”, bác sĩ Hà cho hay.

Trước đó, vào hồi 23h03 phút ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố cùng Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đến hiện trường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.