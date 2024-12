Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong

Theo luật sư Nguyễn Hải Lăng, Giám đốc Công ty Luật Hồng Hạnh Vân Canh, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất tàn nhẫn. Do đó, việc cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xác định rõ hành vi của hung thủ để xử lý là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và có tính răn đe cao. Luật sư Lăng cho biết, đối tượng Cao Văn Hùng sẽ bị xử lý về tội Giết người. Đối với tội Giết người, theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.