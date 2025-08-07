Công an tỉnh Hưng Yên ra cảnh báo quan trọng, hàng triệu người dân cần chú ý

Theo Công an an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người dân địa phương đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hàng tháng trên các mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Hiện nay, đang vào thời điểm nắng nóng cao điểm của mùa hè nên các gia đình sử dụng nhiều và thường xuyên thiết bị làm mát là một lý do dẫn đến các gia đình có hóa đơn tiền điện tăng cao. Do vậy, xuất hiện tình trạng người dân đăng tải các hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng lên các trang mạng xã hội gửi đến người thân, bạn bè để chia sẻ, trao đổi…

Tuy nhiên, các hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng thể hiện các thông tin cá nhân của người dùng như họ và tên của chủ hợp đồng; địa chỉ nhà, số phòng, tên tòa nhà...; mã khách hàng và số hợp đồng với công ty điện lực và số điện thoại liên lạc…

Ảnh một số bài viết đăng tải hình ảnh thông báo tiền điện trên Facebook (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Lợi dụng thông tin trong các hóa đơn, thông báo tiền điện và tài khoản mạng xã hội của người dân, các đối tượng xấu có thể thu thập thông tin cá nhân của người dân để bán, trao đổi trên các nền tảng mạng xã hội hoặc tiến hành các hoạt động lừa đảo như giả danh nhân viên công ty điện lực gọi điện, nhắn tin cho người dân thông báo sự cố điện hoặc tình trạng liên quan đường tải điện của gia đình… yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để "khắc phục sự cố" nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Do các đối tượng xấu có những thông tin chính xác về họ tên, địa chỉ và mã khách hàng của người dân nên có thể dễ dàng đe dọa, dụ dỗ, lôi kéo người dân tin tưởng và làm theo yêu cầu của chúng.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi đăng tải các hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng lên mạng xã hội; nếu có đăng tải nên xóa bỏ các nội dung thể hiện thông tin cá nhân của bản thân; không làm theo yêu cầu của các đối tượng xấu lấy danh nghĩa nhân viên Công ty điện lực, khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nghi ngờ hãy liên hệ với chi nhánh Công ty điện lực gần nhất để tìm hiểu, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, tuyên truyền đến người thân, bạn bè các nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng lên không gian mạng để chủ động phòng ngừa.



