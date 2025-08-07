Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi

Chiều 7/8, UBND xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) có báo cáo gửi UBND thành phố Cần Thơ liên quan đến vụ một cháu gái bị hành hung tập thể tại địa phương vào chiều 6/8, vụ việc được quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Cháu N. bị nhóm đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Theo địa phương, sự việc xảy ra lúc 14h ngày 6/8, gần khu vực bến tàu Superdong (ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề). Nạn nhân là cháu L.N.N. (14 tuổi, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề)



Nhóm đánh cháu N. gồm: N.G.H. (14 tuổi), L.T.B.Ng. (13 tuổi), N.K.Y. (15 tuổi), cùng trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề. Còn người quay clip sự việc là T.T.T.Q. (13 tuổi), người đăng clip lên mạng xã hội tên Ý (chưa rõ lai lịch, đang được xác minh). Nhóm này đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm để đánh vào người cháu N.

Theo xác minh ban đầu của Công an xã Trần Đề, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân tức thời, nên N. bị nhóm trên chặn đánh giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã cùng lực lượng công an đã đến thăm hỏi gia đình, đưa cháu N. đến Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề kiểm tra sức khoẻ và hỗ trợ 2 triệu đồng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kết quả thăm khám cho thấy cháu N. bị tổn thương phần mềm, cần theo dõi thêm tại cơ sở y tế.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một nhóm người đánh hội đồng một thiếu nữ. Trong clip, nhóm đối tượng liên tục chửi bới, tấn công nạn nhân bằng tay, chân và nón bảo hiểm. Dù thiếu nữ la hét, ngã gục xuống đất, các đối tượng vẫn không dừng tay. Hình ảnh bạo lực được lan truyền nhanh chóng, khiến dư luận phẫn nộ.

Hàng xóm đến nhà cháu N. thăm hỏi.

Sau khi biết vụ việc, hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình cháu N., cùng với sự bức xúc và lên án hành vi của nhóm đối tượng hành hung N., mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh.