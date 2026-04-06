Công an thông tin vụ tai nạn xe khách khiến 4 người chết và nhiều người bị thương ở tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra lúc 15h30 tại km16+300 đường ĐT715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Xe ô tô khách 24 chỗ biển số 86H-054.61, chưa rõ người điều khiển, lưu thông từ hướng TP Phan Thiết (cũ) đi xã Tuy Phong thì tự gây tai nạn.

Hậu quả ban đầu ghi nhận 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh. Phương tiện liên quan cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông qua khu vực.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hơn 18h cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm xe khách gặp nạn. Chiếc xe bị lật ngửa bên vực, ngay tại khúc cua Bàu Ông, thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng. Tuyến đường ĐT715 vẫn đang phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.