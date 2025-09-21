Công an phát thông báo quan trọng về VNeID, người dân lưu ý!

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân ngoài nhà nước không được phép yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao những giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Điều này đồng nghĩa, chỉ cần mang theo điện thoại có cài ứng dụng, người dân đã có thể thay thế hàng loạt loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân gắn chip, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, thông tin hộ khẩu đã số hóa, cùng nhiều loại giấy tờ thiết yếu khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Cà Mau, chính từ sự tiện lợi này mà các đối tượng lừa đảo lại có cơ hội tái diễn những chiêu trò quen thuộc. Chúng thường lợi dụng danh nghĩa “cập nhật thông tin”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ” để lừa người dân cung cấp thêm thông tin cá nhân hoặc xuất trình giấy tờ gốc, bản sao vốn đã được tích hợp trên ứng dụng. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc khai thác dữ liệu trái phép.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong quá trình sử dụng ứng dụng VNeID, không nên xuất trình lại giấy tờ gốc hoặc bản sao đối với những loại giấy tờ đã được tích hợp trên hệ thống. Việc bị yêu cầu cung cấp lại có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của tổ chức, cá nhân hoặc thậm chí là hành vi cố ý nhằm trục lợi.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các cuộc gọi hay tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước với lý do “cung cấp thông tin”, “tích hợp” hoặc “xác nhận giấy tờ” trên VNeID. Đây là những chiêu trò lừa đảo tinh vi, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản hoặc khai thác trái phép dữ liệu cá nhân.

Để chủ động bảo vệ thông tin của mình, mỗi cá nhân nên thường xuyên theo dõi, cập nhật các giấy tờ và dữ liệu được tích hợp trên ứng dụng. Đồng thời, việc thiết lập bảo mật an toàn cũng rất cần thiết, nhằm tránh rơi vào tình trạng “mình làm, người khác chiếm lĩnh” khi kẻ xấu lợi dụng sơ hở.

Trong mọi trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương. Sự kịp thời trong việc báo tin không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường sử dụng VNeID an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Việc sử dụng VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng chính phủ số và xã hội số văn minh, hiện đại. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhưng để phát huy hiệu quả, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin của chính mình.

Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau