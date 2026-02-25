Công an phát cảnh báo mới liên quan đến sổ đỏ, người dân cần biết

Sổ đỏ (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Công an tỉnh Tây Ninh ngày 25/2 đã cảnh báo về thủ đoạn mạo danh “làm sạch dữ liệu đất đai”. Theo cơ quan Công an, đây là chiêu trò lừa đảo mới đang nhắm vào người dân

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản tinh vi: Mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ UBND để yêu cầu người dân “làm sạch dữ liệu đất đai”.

Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính và quá trình số hóa hồ sơ quản lý đất đai, các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Về kịch bản lừa đảo, theo phản ánh của người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng thường chủ động gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Chúng thông báo rằng hồ sơ đất đai của người dân bị thiếu thông tin, sai lệch dữ liệu hoặc cần “làm sạch” để tích hợp vào hệ thống quản lý đất đai quốc gia.

Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, kẻ lừa đảo liên tục thúc ép, đưa ra những lời lẽ mang tính đe dọa như: Nếu không cập nhật kịp thời sẽ bị xử phạt hành chính, hồ sơ bị “tạm khóa”, hoặc sau này không thể thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp.

Tiếp đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân gửi ảnh chụp sổ đỏ, căn cước công dân qua Zalo, Messenger hoặc yêu cầu cài đặt các ứng dụng lạ thông qua đường link gửi kèm để “xác thực thông tin”. Cơ quan Công an cảnh báo, thực chất, đây là mã độc cho phép chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Khi đã có đủ dữ liệu cá nhân hoặc quyền truy cập thiết bị, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, thậm chí sử dụng thông tin trong sổ đỏ để tiếp tục lừa đảo những nạn nhân khác.

Công an chỉ ra, dấu hiệu thường gặp của hành vi này là đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không có giấy mời hay làm việc trực tiếp tại trụ sở. Đồng thời, chúng sẽ gửi đường link lạ, yêu cầu tải ứng dụng không có trên CH Play hoặc App Store và đề nghị chuyển các khoản “phí hồ sơ”, “phí rà soát dữ liệu” vào tài khoản cá nhân.

Để không trở thành nạn nhân, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần ghi nhớ những điều sau:

- Xác minh trực tiếp: Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi cư trú để kiểm tra thông tin.

- Tuyệt đối không cung cấp ảnh Sổ đỏ, CCCD, mã OTP hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua mạng.

- Không truy cập link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các nền tảng chính thống. Mọi thủ tục hành chính trực tuyến chỉ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Báo ngay cho Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để kịp thời ngăn chặn và xử lý.