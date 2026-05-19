Công an điều tra giao dịch chuyển khoản từ NH Vietinbank của ông Phạm Văn Toản SN 1954

Ngày 18/5, Công an phường Sơn Nam (Hưng Yên) vừa hỗ trợ người dân nhận lại 70 triệu đồng sau vụ chuyển khoản nhầm vào tài khoản một cụ ông 71 tuổi.

Theo đó, ngày 18/5, tại trụ sở Công an phường Sơn Nam, ông Phạm Văn Toản, Sinh năm 1954, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên đã tự nguyện hoàn trả số tiền do chị Vũ Thị Hà, sinh năm: 1984, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên chuyển khoản nhầm. Việc trao trả được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Sơn Nam, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Ông Phạm Văn Toản trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Vũ Thị Hà trước sự chứng kiến của Công an phường Sơn Nam

Trước đó, chị Vũ Thị Hà trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) vào tài khoản ông Phạm Văn Toản. Sau khi phát hiện sự việc, ông Toản đã nhanh chóng liên hệ với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và trình báo tới cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã tiến hành xác minh, liên hệ với với chị Hà để trao đổi, làm rõ nội dung vụ việc. Sau khi kiểm tra và xác nhận số tiền chuyển khoản nhầm, ông Toản đã thể hiện tinh thần thiện chí, tự giác phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn trả đầy đủ số tiền cho chị Hà.

Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an phường, ông Toản đã trực tiếp rút tiền và trao trả lại cho chị Hà. Nhận lại tài sản của mình, chị Hà bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến ông Toản cùng lực lượng Công an phường đã tận tình hỗ trợ, giải quyết vụ việc nhanh chóng, đúng quy định.

Hành động đẹp của ông Toản không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực, trách nhiệm của người công dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tình người, tinh thần tương thân, tương ái trong đời sống xã hội. Đồng thời, sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng Công an phường Sơn Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò “Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”; đúng với tinh thần thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động.

Qua vụ việc trên, Công an phường cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản điện tử, kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.