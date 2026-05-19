Bắt một quản lý cửa hàng Petrolimex

Ngày 19-5, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, (31 tuổi, trú phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu), quản lý cửa hàng Petrolimex số 29 tại xã Mường Khoa, để điều tra tội tham ô tài sản.

Chuyên án được Công an tỉnh Lai Châu thông tin trong buổi họp báo. Ảnh: Công an Lai Châu

Cửa hàng số 29 này thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu do Nguyễn Xuân Trường làm quản lý. Hiện cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của Trường.

Theo cơ quan công an, vụ án bắt đầu từ ngày 6-5, khi ông H.M.D. (SN 1985, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu diesel tại cửa hàng Petrolimex số 29 để đổ cho 2 máy xúc của gia đình. Sau khi sử dụng, cả 2 máy đều hư hỏng. Kiểm tra nhiên liệu, người này phát hiện dầu có mùi xăng và cháy bất thường nên trình báo công an.

Theo điều tra, trong lúc nhập hàng, Nguyễn Xuân Trường và tài xế xe bồn đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu diesel DO 0,001S-V.

Sau khi phát hiện sự việc, Trường không xử lý theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu diesel để pha loãng lượng nhiên liệu bị lẫn xăng. Từ ngày 27-3 đến 8-5, cửa hàng đã bán ra hơn 12.500 lít dầu không đạt chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu dầu lấy từ bể chứa và trong 2 máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng. Gia đình ở Lai Châu đã nhiều lần mua tổng cộng khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng của Trường.

Ngoài ra, Trường còn bị cáo buộc giữ lại 220 lít dầu không nhập vào bể chứa mà cất trong thùng phi. Để tránh bị phát hiện, người này ngắt camera giám sát rồi bán riêng số dầu này, lấy hơn 6,2 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường về hành vi Tham ô tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của đối tượng.