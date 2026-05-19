Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Pháp - đối tượng dùng gạch ống đánh hỏng mắt bạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho hay đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Pháp (sinh năm 2002, ngụ ấp Long Thuận, xã Thạnh Mỹ Tây) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23/01/2026, tại ấp Vĩnh Đông, xã An Cư, tỉnh An Giang, anh C. (sinh năm 1983, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) cùng một số người bạn uống rượu tại nhà anh S. (ngụ ấp Vĩnh Đông, xã An Cư).

Đối tượng Nguyễn Minh Pháp (SN 2002). Ảnh: CQCA

Sau đó, Nguyễn Minh Pháp đến tham gia uống rượu chung. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, giữa Pháp và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau. Thấy Pháp liên tục đánh bạn mình, anh C. lao vào can ngăn, giải vây cho bạn.

Trong lúc xô xát, Pháp nhặt một cục gạch ống gần đó đánh trúng vùng mắt phải của anh C., làm cục gạch vỡ thành nhiều mảnh. Mọi người sau đó đã can ngăn và đưa anh C. đến bệnh viện điều trị. Hậu quả, anh C. bị hư mắt phải, tỷ lệ thương tích được xác định là 59%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.