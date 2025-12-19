Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ngày 19/12, Công an tỉnh Nghệ An đã phát cảnh báo đến người dân ﻿đặc biệt là nhóm hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cần cảnh giác trước các chiêu trò giả danh cán bộ ngân hàng hoặc bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, chiêu trò phổ biến của các đối tượng lừa đảo là giả danh cán bộ ngân hàng hoặc bảo hiểm xã hội, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo việc “xác minh tài khoản”, “cập nhật thông tin” để tiếp tục nhận trợ cấp. Chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc chuyển tiền xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, tin nhắn SMS hoặc email giả mạo cũng được gửi đến với nội dung lừa đảo như:

“THÔNG BÁO: Tài khoản của bạn cần cập nhật thông tin. Truy cập ngay: [link giả] để tiếp tục. Không thực hiện trong 24h sẽ bị khóa".

Hoặc “Do sự cố tại BHXH, đề nghị quý khách đăng nhập vào tài khoản hưởng trợ cấp theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu".

Các liên kết này thực chất là đường dẫn độc hại, được thiết lập để đánh cắp thông tin hoặc cài phần mềm gián điệp.

Không ﻿dừng lại ở đó, đối tượng còn giả vờ hứa hẹn tăng lương hưu hoặc hỗ trợ ưu đãi đặc biệt, yêu cầu người dân đóng “phí dịch vụ” hoặc “phí môi giới” không có thật.

Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục yêu cầu thêm cho đến khi bị mất khả năng chi trả rồi chặn liên lạc. Thậm chí, nhiều kẻ còn tạo tình huống khẩn cấp như “phát hiện giao dịch bất thường”, “tài khoản bị đình chỉ” hoặc “sắp mất quyền lợi hưu trí” để khiến người cao tuổi hoảng loạn, hành động theo chỉ dẫn.

Để không trở thành “miếng mồi ngon” của tội phạm công nghệ, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin thẻ hoặc đăng nhập vào đường link lạ trong tin nhắn, email.

Thường xuyên theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội và các kênh truyền thông uy tín để nắm bắt chiêu trò mới.

Tuyên truyền, hướng dẫn người thân lớn tuổi nhận diện các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cho người lạ.

Khi có nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng chế độ, hoặc gọi Tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xác minh. Trong trường hợp khẩn cấp, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.