Công an cảnh báo quan trọng đến người dùng Facebook

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa cảnh báo trang Facebook "Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ" dùng chiêu đăng bài cảnh báo lừa đảo để tiếp cận, chiếm đoạt tài sản của chính những người vừa bị lừa.

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), ngày 30/9/2026, qua rà soát không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện trang Facebook mang tên "Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ" mạo danh cơ quan tư pháp để thực hiện hình thức lừa đảo lần hai ( (lừa đảo phục hồi). Đối tượng mà trang này nhắm tới là những người từng bị lừa đảo trực tuyến và đang mong muốn lấy lại số tiền đã mất.

Trang Facebook giả mạo thường xuyên đăng tải các bài viết cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh công an, mạo danh ngân hàng, đầu tư online hay mua hàng rồi bị chặn liên lạc. Để tạo vỏ bọc chính danh, trang này tự gắn danh nghĩa Viện Kiểm sát, sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và tự giới thiệu là có "liên kết với ngân hàng". Với người không để ý, đây trông giống một kênh tuyên truyền phòng chống lừa đảo đáng tin cậy.

Cục An ninh mạng cảnh báo người dân trước chiêu trò lừa đảo trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, đối tượng lồng ghép lời mời người xem nhắn tin riêng để nhận "tư vấn ban đầu miễn phí", "hỗ trợ truy vết", "bảo vệ quyền lợi" hoặc "chuẩn bị hồ sơ làm việc với cơ quan chức năng". Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, được gọi là "mồi nhử cảnh báo" (Warning-as-Bait), đánh vào tâm lý hoảng loạn, nôn nóng của người vừa bị mất tiền và đang có nhu cầu khiếu nại.

Khi nạn nhân nhắn tin, kẻ gian sẽ dẫn dắt theo một kịch bản dựng sẵn, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển các khoản "phí hồ sơ", "phí truy vết" hoặc cài đặt ứng dụng độc hại. Hệ quả là người đã bị lừa một lần tiếp tục mất thêm tiền, thậm chí có nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan chức năng, hành vi mạo danh cơ quan tư pháp và sử dụng công nghệ AI để lừa đảo trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng. Đồng thời, hành vi này có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174) và tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 290), trong đó khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tù chung thân.

Cơ quan công an khẳng định trang Facebook trên hoàn toàn không phải kênh thông tin chính thống của Viện Kiểm sát nhân dân. Các cơ quan tiến hành tố tụng không tư vấn, truy vết dòng tiền hay thu "phí hồ sơ" thông qua tin nhắn mạng xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không gửi thông tin cá nhân, ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP hay chuyển tiền cho bất kỳ trang mạng xã hội nào tự xưng "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo", dù chúng gắn danh nghĩa cơ quan nhà nước, luật sư hay ngân hàng.

Bà N.T.N đến Công an phường Trần Hưng Đạo trình báo vụ việc

Trước đó, đã có trường hợp thủ đoạn giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, các đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu trò “Gọi điện, nhắn tin cho những người đã từng bị lừa, hứa hẹn sẽ giúp lấy lại tiền đã mất” tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Điển hình là trường hợp của bà N.T.N sinh năm 1965, trú tại tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng danh “Công an kinh tế”, nói sẽ giúp bà lấy lại số tiền đã bị mất, dụ dỗ bà N chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để đóng phí hồ sơ. Do được tuyên truyền, cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên mạng nên bà N đã đến trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo trình báo vụ việc.

Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo:

Cơ quan Công an tuyệt đối không yêu cầu người dân nộp phí, chuyển tiền trước để nhận lại tài sản. Mọi trường hợp bị lừa đảo, công dân chỉ cần đến trình báo trực tiếp tại Công an phường hoặc các cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, điều tra theo quy định pháp luật.

Người dân cần tỉnh táo, bình tĩnh và nâng cao ý thức cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn từ người lạ; đặc biệt tự xưng là cán bộ Công an hoặc các cơ quan Nhà nước để thông báo, yêu cầu, làm việc. Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, có dấu hiệu lừa đảo, hãy giữ bình tĩnh, ngắt máy ngay và liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Khi cơ quan công an cần làm việc với người dân sẽ gửi giấy mời trực tiếp thông qua Cảnh sát khu vực và không làm việc trên điện thoại.

Nguồn: Cục An ninh mạng, Công an tỉnh Hưng Yên