Công an bắt quả tang thanh niên “thỏa mãn sở thích cá nhân” ở 2 căn nhà tại TPHCM

Ngày 8-4, Công an phường Xuân Hoà (TPHCM) cho biết đang lập hồ sơ để xử lý Nguyễn Quỳnh K. (27 tuổi) do có hành vi tái phạm việc vẽ bậy lên nhà dân tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5-4, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an phường Xuân Hoà phát hiện K. có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, K. thừa nhận trước đó đã phun sơn lên cửa cuốn của hai căn nhà trên đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hoà) với mục đích “thỏa mãn sở thích cá nhân”.

Đáng chú ý, tại thời điểm bị phát hiện, K. vẫn mang theo nhiều bình sơn với ý định tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 8 chai sơn xịt cùng một điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, cơ quan công an cho biết đây không phải lần đầu đối tượng vi phạm. Trước đó, vào tháng 8-2025, K. từng bị Công an phường Sài Gòn xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng cũng về hành vi vẽ bậy tương tự. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, đối tượng không chấp hành nghiêm mà tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an phường Xuân Hoà đã yêu cầu K. khắc phục hậu quả, xóa bỏ các hình vẽ sai phạm trên các công trình bị ảnh hưởng. Đồng thời, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.