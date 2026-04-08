Chuyên gia nói gì về khả năng xuất hiện "siêu El Niño"

Ngày 8-4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về khả năng xuất hiện El Niño trong thời gian tới.



Đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đang diễn ra trên khắp cả nước

Theo chuyên gia Mai Văn Khiêm, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia liên tục duy trì nhận định về khả năng hình thành El Niño vào giai đoạn cuối năm 2026.

Các cập nhật dự báo mới nhất cho thấy xác suất xảy ra El Niño đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, với khả năng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2026 khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang năm 2027.

Phần lớn các mô hình dự báo hiện nay đang nghiêng về kịch bản El Niño đạt cường độ mạnh, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực Niño 3.4 phổ biến ở mức tương đương các sự kiện El Niño rất mạnh trong quá khứ như 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016, khi chỉ số Oceanic Niño Index đều vượt ngưỡng +2,0°C và gây ra nhiều biến động khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Bản đồ phân bố nhiệt độ lúc 13 giờ chiều ngày 8-4-2026

Tuy nhiên, chuyên gia Mai Văn Khiêm cũng cho rằng chỉ một số ít mô hình cá biệt đưa ra kịch bản cực đoan với cường độ có thể vượt các mức kỷ lục trước đây.

Quá sớm để nhận định xuất hiện "siêu El Niño"

"Cần lưu ý rằng các dự báo dài hạn đối với ENSO vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tính chắc chắn chưa cao" - ông lưu ý. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để khẳng định khả năng xuất hiện "siêu El Niño".

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ và sẽ cập nhật kịp thời các diễn biến mới trong thời gian tới.

Về đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đang xảy ra, chuyên gia Mai Văn Khiêm dự báo hiện tại vùng thấp nóng phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tác động và gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh ở các tỉnh miền Trung, ở khu vực phía Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí ổn định) vẫn bao trùm khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ.

Vì vậy, từ ngày 9 đến 13-4 khu vực phía Tây của Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực phía Đông của Bắc Bộ: Trong ngày 9-4, nắng nóng vùng đồng bằng; từ ngày 10 đến 13-4 nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai từ ngày 9 đến 14-4 nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao phổ biến từ 36-39 độ C, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ từ ngày 9 đến 14-4 tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Về cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng các khu vực cấp 1; riêng các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến TP Huế cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 2 (Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở khu vực miền Trung được xác định đạt ngưỡng cấp 2 khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-39 độ C, kéo dài liên tục từ 2-3 ngày trở lên và xảy ra trên diện rộng, thường từ 2 tỉnh trở lên).

Ở mức trên, nắng nóng đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân, cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Trong thực tế, việc đánh giá còn xem xét thêm các yếu tố như độ ẩm thấp, hiệu ứng gió phơn và thời gian kéo dài của đợt nắng nóng để xác định mức độ rủi ro tổng hợp.)

Từ sau ngày 14-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nắng nóng các khu vực có xu hướng giảm dần.