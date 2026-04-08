Giá xăng dầu giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

Liên bộ quyết định xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 24.737 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít, không cao hơn 26.536 đồng/lít.



Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay 8-4

Dầu diesel 0.05S giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 42.841 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 322 đồng/kg, không cao hơn 24.271 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập và chi quỹ bình ổn giá.

Vì sao giá xăng dầu hôm nay giảm

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran;… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8-4-2026 và kỳ điều hành ngày 3-4-2026 là: 140,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,460 USD/thùng, tương đương giảm 3,09%); 149,050 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,690 USD/thùng, tương đương giảm 1,77%); 249,505 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 42,315 USD/thùng, tương đương giảm 14,50%); 730,700 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,330 USD/tấn, tương đương giảm 1,53%).

Theo cơ quan điều hành, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ.

Trước đó, ở kỳ điều hành tối 3-4, liên bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với dầu diesel là 5.000 đồng/lít để bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đang được triển khai như giảm thuế nhập khẩu bình quân gia quyền, áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.