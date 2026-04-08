Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai nói: Nếu biết đất công, đã không mua

Ngày 8-4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.



"Quyết định khi đã nghiên cứu kỹ"

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, công ty bắt đầu tham gia vào dự án thông qua việc ký kết Hợp đồng hứa chuyển nhượng góp vốn số 09 vào năm 2013. Bị cáo biết đến dự án thông qua đơn vị môi giới giới thiệu rằng "dự án không lớn, vừa "size với năng lực của Quốc Cường Gia Lai".

Bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai

Bà Loan cho biết ban đầu chỉ làm việc với bị cáo Lê Y Linh (giám đốc Công ty Việt Tín) dựa trên các hồ sơ pháp lý hiện hữu. Khi cần một người am hiểu sâu hơn về pháp lý để đối chất, bà mới được giới thiệu gặp bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín).

Bà Loan nhấn mạnh: "Trước đó tôi hoàn toàn không biết ông Dừa là ai và chỉ quyết định mua sau khi đã nghiên cứu hồ sơ một cách nhuần nhuyễn".

Các bị cáo khác tại toà

Bà Loan khai tại thời điểm giao dịch, hồ sơ cho thấy 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (đơn vị chủ đầu tư) đã thuộc về Công ty Retro Harvest Finance của bà Lê Y Linh.

"Nhận thức của bị cáo lúc đó là dự án đã thuộc về tư nhân, 80% là của Retro nên không hề nghĩ đây là đất Nhà nước" - bà Loan phân trần trước HĐXX.

Lời khai này đối lập với cáo trạng của VKSND Tối cao khi cơ quan công tố xác định bà Loan "nhận thức rõ" khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tiếp tay cho các hành vi sai phạm để thâu tóm dự án.

Hối tiếc

Liên quan đến số tiền 50 tỉ đồng mà Quốc Cường Gia Lai đã chuyển cho các đối tác, bị cáo Loan khẳng định đây là tiền đặt cọc và thanh toán theo hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp. Bà Loan cho rằng việc các bị cáo Linh và Dừa khai dùng số tiền này để "ngoại giao" với lãnh đạo VRG là điều "bất hợp lý" và thông tin này chỉ là thỏa thuận bằng miệng giữa họ, bà không hề biết hay đồng thuận.

Nữ bị cáo khai mãi đến khi bị cơ quan điều tra làm việc 20 ngày (tức 12 năm sau khi sự việc bắt đầu), mới biết Công ty Retro của Lê Y Linh thực chất chưa hề thanh toán tiền mua vốn góp cho VRG.

Bà Loan nói: "Tôi đã bị lầm, bị đối tác lừa dối về tình trạng thanh toán của dự án".

Trong phần đối chất với bị cáo Phạm Văn Thành (cựu Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, VRG), bà Loan giữ nguyên quan điểm mình chỉ là nhà đầu tư thuần túy, bận rộn với công việc tại Quốc Cường Gia Lai nên không thể kiểm soát các khuất tất nội bộ của đối tác. Giải trình về sai phạm, bà Loan bày tỏ sự hối tiếc: "Lẽ ra khi mua bị cáo tìm hiểu kỹ hơn thì không đến tình trạng hôm nay".