Nghịch bật lửa, nhóm trẻ vô tình thiêu rụi nhà rông ở Quảng Ngãi

Chiều 8/4, ông Nguyễn Minh Vương - Chủ tịch UBND xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, lực lượng công an địa phương đã có báo cáo xác minh ban đầu về vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, nguyên nhân xuất phát từ việc nhóm trẻ em đến nhà rông chơi và gây ra.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ trong thôn Đăk Tiêng Klah rủ nhau đến nhà rông để vui chơi.

Hiện trường vụ cháy nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah.

Trên đường đi, một em nhặt được chiếc bật lửa vẫn còn gas. Khi đến nơi, trong lúc nô đùa, em này đã bật lửa, tia lửa bén vào mái tranh của nhà rông gây cháy.

Khi lửa bùng lên, các em hoảng sợ bỏ chạy. Do mái nhà rông lợp tranh khô, lửa nhanh chóng lan rộng chỉ trong vài phút, dẫn đến cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn công trình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đăk Hà đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và đề xuất phương án khắc phục.

Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah.

“UBND xã đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh, đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại cũng như các yếu tố liên quan để xử lý vụ việc một cách thấu đáo”, ông Vương cho biết.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na, với khung gỗ và mái tranh. Lần thay mái gần nhất vào năm 2015. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân trong thôn.