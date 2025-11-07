Con tướng mạnh nhất gọi tên VPBank: Khẳng định vị thế tiên phong qua “cuộc chơi biểu tượng” cùng G-DRAGON

Đây không chỉ là câu chuyện tài trợ cho một ngôi sao K-Pop, mà là bước đi chiến lược khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu Việt trên bản đồ toàn cầu. Không chỉ là ngân hàng tiên phong trong các sản phẩm tài chính, VPBank đang chứng minh bản lĩnh dẫn dắt xu hướng marketing mới mẻ, khi hai lần liên tiếp trở thành nhà tài trợ chính cho concert của G-DRAGON tại Việt Nam. Trong bối cảnh các thương hiệu đua nhau chạy theo "trend ngắn hạn", VPBank chọn cách đầu tư vào giá trị biểu tượng, nơi cảm xúc, đam mê và bản lĩnh hội tụ.

"Presented by" - vị trí chỉ dành cho người đủ tầm

Trong thế giới giải trí quốc tế, danh hiệu "Title Sponsor" - nhà tài trợ danh xưng là vị trí cao nhất và quyền lực nhất. Tên thương hiệu không chỉ xuất hiện trên backdrop, vé hay chiến dịch truyền thông, mà được gắn chính thức trong tiêu đề sự kiện, đứng song hành với tên nghệ sĩ.

Để có được vị trí này, thương hiệu phải hội đủ ba yếu tố: tiềm lực tài chính, uy tín quốc tế và năng lực triển khai chuyên nghiệp. Bởi ở tầm world tour của G-DRAGON - một biểu tượng văn hóa toàn cầu, nghệ sĩ không cần nhà tài trợ để "đủ tiền diễn" mà chỉ chọn thương hiệu xứng đáng để đứng cạnh tên mình.

Trong bốn phase của tour diễn, không phải điểm dừng nào cũng có "nhà tài trợ danh xưng". Nếu có, hầu hết là các tập đoàn tài chính tầm cỡ như HSBC (Hong Kong – Trung Quốc), UOB (Jakarta), CTBC Bank (Đài Bắc) hay Hong Leong Bank (Kuala Lumpur). Chính vì vậy, việc một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân của Việt Nam như VPBank được lựa chọn cho hai đêm diễn tại Hà Nội là một dấu mốc chưa từng có tiền lệ. VPBank không chỉ chứng minh năng lực tài chính mạnh mẽ, mà còn khẳng định thương hiệu Việt đã đủ uy tín để được chọn trong cuộc chơi toàn cầu.

Nước cờ "tất tay - tất thắng": VPBank và bản lĩnh thương trường

Nếu như VPBank K-Star Spark 2025 được xem là "bom tấn K-Pop đầu tiên do thương hiệu Việt đứng tên", thì việc trở thành Title Sponsor cho world tour riêng của G-DRAGON là bước đi khẳng định vị thế thương hiệu. Hai sự kiện chỉ cách nhau ba tháng, một khoảng thời gian ngắn đến khó tin nếu không có sức mạnh nội lực và tầm nhìn chiến lược rõ ràng.

Ở lần đầu, VPBank đã chứng minh rằng âm nhạc có thể trở thành đòn bẩy kinh doanh thực sự: thẻ tín dụng mở mới tăng 45%, chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51%. Gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở, số dư tài khoản thanh toán tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng. Những con số này không chỉ là hiệu ứng ngắn hạn từ concert, mà phản ánh một mô hình tiếp cận khách hàng trẻ cực kỳ hiệu quả: chạm cảm xúc bằng văn hóa, giữ chân bằng sản phẩm tài chính ưu việt.

G-DRAGON không chỉ là nghệ sĩ, anh là biểu tượng văn hóa châu Á, người định hình chuẩn mực mới về sáng tạo, bản lĩnh và cá tính. Việc đồng hành cùng một ngôi sao có tầm ảnh hưởng như vậy không chỉ là hành động tài trợ đơn thuần, mà là lời khẳng định định vị thương hiệu của VPBank: dám tiên phong, dám khác biệt, dám bước trước để dẫn đầu.

Hai lần tài trợ concert của G-DRAGON ở hai giai đoạn khác nhau của thị trường thể hiện sự nhất quán trong chiến lược "lấy cảm hứng và năng lượng của thế hệ mới làm trung tâm". VPBank không chọn an toàn, họ chọn gắn thương hiệu với cảm xúc và tinh thần của những người tạo ra xu hướng.

Kẻ mạnh ít nói: Uy tín làm nên thương hiệu

Điều khiến VPBank khác biệt chính là cách họ hành động âm thầm nhưng chắc chắn. Trước vô số tin đồn về concert G-DRAGON, VPBank vẫn im lặng tuyệt đối, không xác nhận, không phủ nhận. Và rồi, đúng vào lúc công chúng ít ngờ nhất, chiếc poster "bông cúc khuyết cánh" lấp lánh đá quý được tung ra lúc nửa đêm tạo nên một cơn địa chấn truyền thông, lan ra tận Hàn Quốc. Hàng loạt fanpage, thương hiệu thay logo "ăn theo", biến chiến dịch của VPBank thành một hiện tượng lan tỏa tự nhiên trên mạng xã hội.

VPBank đã chứng minh sự tin tưởng của phía G-DRAGON không đặt sai chỗ khi những chiếc vé VPBank pre-sale của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức sold out nhanh chóng, tạo làn sóng fomo realtime trong cộng đồng.

Đằng sau sự bùng nổ ấy là sự chỉn chu và tôn trọng đối tác đến từng chi tiết. Từ việc giữ kín hợp đồng đến cách thiết kế vật phẩm đồng thương hiệu như hai bức tượng phi hành gia khổng lồ gắn với hình ảnh PEACEMINUSONE, mọi hành động đều toát lên sự tinh tế của một thương hiệu biết giữ chữ tín và thấu hiểu nghệ sĩ. Nỗ lực của VPBank là xứng đáng khi các hoạt động này góp phần nâng cao sự gắn kết của thương hiệu với nghệ sĩ và người hâm mộ - những khách hàng mục tiêu và tiềm năng của mình.

Khi thương hiệu Việt bước ra sân khấu toàn cầu

Trong bức tranh thị trường Việt Nam, hiếm có thương hiệu nội địa nào được đặt ngang hàng với nghệ sĩ quốc tế trong tên gọi chính thức của tour. Nhưng VPBank đã làm được và làm đến hai lần trong cùng năm. Đó là lời khẳng định không chỉ về tài chính, mà về bản lĩnh thương hiệu - dám nghĩ lớn, dám chơi thật và dám giữ chuẩn quốc tế.

Nếu G-DRAGON là biểu tượng sáng tạo không giới hạn của âm nhạc, thì VPBank đang trở thành biểu tượng của thương hiệu Việt hội nhập - trẻ trung - hiện đại, biết tận dụng sức mạnh văn hóa để tạo ra giá trị kinh doanh thật.

Hai đêm diễn sắp tới không chỉ là "concert của G-DRAGON", mà là cuộc gặp gỡ giữa văn hóa toàn cầu và thương hiệu Việt ngang tầm.

Hai lần liên tiếp đồng hành cùng huyền thoại K-Pop là minh chứng rõ ràng nhất cho tham vọng dài hạn của VPBank: không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính, mà còn trở thành thương hiệu truyền cảm hứng, đại diện cho năng lực Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

"Một điều chẳng ai làm được, nhưng VPBank làm được." Và họ đã làm bằng tài chính vững vàng, tầm nhìn chuẩn xác và sự tôn trọng tuyệt đối với giá trị văn hóa. Trong cuộc chơi toàn cầu, VPBank không chỉ là người tài trợ mà là người chơi bản lĩnh, biết cách khiến cả thị trường phải công nhận rằng: thương hiệu Việt hoàn toàn có thể đứng ở vị trí cao nhất. Trong cuộc chơi của mình, VPBank khẳng định bản thân là một người chơi đẹp: Tuân thủ quy tắc, tôn trọng khách hàng/đối tác, điềm tĩnh, chuyên nghiệp và giữ chữ tín đến cùng.