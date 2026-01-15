Con trai đi học về kể: "Mẹ ơi, các bạn chê mẹ xấu!", phản ứng của người mẹ khiến cả mạng xã hội phải vỗ tay khen

Khi bước vào môi trường học đường, trẻ bắt đầu mở rộng các mối quan hệ xã hội và việc các bậc phụ huynh trở thành chủ đề bàn tán của con trẻ là điều khó tránh khỏi. Nếu một ngày, con về nhà và nói: "Mẹ ơi, các bạn bảo mẹ xấu", người mẹ nên ứng xử ra sao? Cách xử lý tình huống này không chỉ thể hiện chỉ số cảm xúc (EQ) của người mẹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin của đứa trẻ.

Câu nói "Mẹ ơi, người ta bảo mẹ xấu" thoạt nghe có thể khiến bất kỳ người mẹ nào cũng cảm thấy chạnh lòng, thậm chí tổn thương. Tuy nhiên, thay vì buồn bã hay tức giận, cách phản ứng của mẹ sẽ quyết định bài học mà con nhận được. Dưới đây là hai phương pháp ứng xử thông minh mà các chuyên gia tâm lý và những bà mẹ giàu kinh nghiệm khuyên dùng:

1. Trực diện đối mặt vấn đề hiệu quả hơn né tránh

Về vấn đề ngoại hình của phụ huynh, phần lớn những lời nhận xét của trẻ con đều xuất phát từ sự vô tư, không mang ác ý hạ bệ. Một người mẹ tên Lạc Lạc (Trung Quốc) trên mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được nhiều sự tán đồng.

Chị cho biết bản thân có vóc dáng thấp bé và gương mặt có phần "già trước tuổi". Khi đi đón con, chị thỉnh thoảng bị phụ huynh khác nhầm là bà nội hoặc bà ngoại của bé. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của con, chị không khỏi buồn lòng. Đỉnh điểm là khi con về nhà và nói: "Mẹ ơi, các bạn bảo mẹ xấu". Lúc này, chị nhận ra mình không thể trốn tránh mà cần giải thích cho con hiểu đúng đắn về khái niệm đẹp - xấu.

Chị bình tĩnh đáp: "Mẹ của các bạn trẻ trung, xinh đẹp, nhưng mẹ của con chính là như thế này. Thái độ của con sẽ quyết định thái độ của các bạn đối với mẹ. Nếu trước mặt người khác, con không tỏ ra chê bai hay xấu hổ, mà ngược lại luôn thể hiện sự yêu thương và tôn trọng mẹ, các bạn sẽ không ai cười chê con cả. Thậm chí, các bạn sẽ nể phục tính cách của con, muốn làm bạn với con và tôn trọng mẹ của con. Ngược lại, nếu con chỉ biết tự ti khi nghe những lời đó, các bạn sẽ càng dùng nó để trêu chọc con".

Kết quả thật bất ngờ. Khi gặp lại tình huống tương tự ở trường, đứa trẻ đã áp dụng đúng lời mẹ dạy. Kể từ đó, mỗi lần chị đến đón, bạn bè của con đều chào hỏi rất thân thiện và không còn ai nhắc đến chuyện xấu đẹp nữa.

Bài học rút ra: Nếu cha mẹ phản ứng quá gay gắt, tự ti hoặc quay sang chỉ trích những đứa trẻ khác, con cái sẽ bị lây lan cảm xúc tiêu cực. Trẻ sẽ trở nên nhạy cảm quá mức với đánh giá của người khác, nảy sinh tâm lý chống đối bạn bè và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần.

2. Biến tình huống khó xử thành bài học về sự hài hước

Nếu người lớn chỉ biết buồn rầu trước những lời chê bai, trẻ cũng sẽ chìm trong cảm giác tiêu cực. Ngược lại, xem đây là cơ hội để dạy con về sự hài hước và lạc quan là một lựa chọn tuyệt vời.

Người mẹ có thể bắt đầu bằng việc tự trào phúng bản thân: "Đúng rồi nhỉ, mẹ trông thế này thôi, mắt thì bé tí, cười lên là không thấy Tổ quốc đâu". Nhưng ngay sau đó, hãy "lật ngược tình thế" bằng cách khẳng định giá trị nội tại: "Tuy nhiên, mẹ lại rất được mọi người yêu quý đấy nhé. Vì mẹ luôn vui vẻ, lạc quan và hiểu chuyện. Con có thể khoe với các bạn những điểm 'siêu ngầu' của mẹ, ví dụ như mẹ nấu ăn ngon số một, hay mẹ hát rất hay. Mẹ luôn chào đón các bạn đến nhà mình chơi".

Khi cha mẹ đối mặt với những lời nhận xét tiêu cực bằng thái độ nhẹ nhàng, thư thái, đứa trẻ sẽ hiểu rằng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nhờ đó, trong tương lai, khi gặp những tình huống tương tự, trẻ sẽ hình thành tư duy tích cực và biết cách xử lý vấn đề một cách lạc quan hơn.

Bạn nghĩ bản thân mình là người như thế nào, bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Tư duy này không chỉ đúng với người lớn mà còn là bài học quý giá nhất mà cha mẹ có thể truyền dạy cho con cái.