Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lim Dong-hyun, con trai cả của bà Lee Boo-jin, Chủ tịch khách sạn Shilla, vừa trúng tuyển vào Khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU) trong kỳ tuyển sinh sớm năm học 2026. Anh đã thu hút sự chú ý khi trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm ôn thi cho các hậu bối.

Theo báo cáo từ Maeil Business Newspaper vào ngày 2/2, Lim đã xuất hiện với tư cách diễn giả tại "Buổi thuyết trình về điểm số nội trú trường trung học Hwimoon cho học sinh chuẩn bị vào lớp 10", được tổ chức tại một học viện ôn thi ở Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Bà Lee Boo-jin, chủ tịch khách sạn Shilla, đã đến xem một trận đấu NBA cùng con trai cả, Lim Dong-hyun, sau khi cậu được nhận vào Đại học Quốc gia Seoul hồi tháng 1.

Tại đây, Lim đã tự chuẩn bị tài liệu giảng dạy với tiêu đề "Cuộc sống tại Hwimoon không hối tiếc" để đứng trước các phụ huynh. Tài liệu bao gồm các nội dung như: 3 năm tại trung học Hwimoon chuẩn bị cho cả tuyển sinh sớm và xét tuyển chung; các mẹo để đạt điểm cao trên lớp và kỳ thi năng lực đại học (Suneung); lời nhắn nhủ dành cho hậu bối.

Đầu tiên, về môn Ngữ văn trong kỳ thi Suneung, Lim nhấn mạnh vào "khả năng hiểu văn bản chính xác và đọc đi đọc lại các đề thi cũ". Anh cũng cảnh báo về việc làm quá nhiều đề thi thử của các tổ chức tư nhân, vì điều này có thể khiến não bộ quen với các logic không chuẩn xác của những câu hỏi kém chất lượng.

"Thói quen tư duy sai lầm sẽ tạo ra những câu trả lời sai lặp đi lặp lại, hoặc việc đưa cái nhìn chủ quan của bản thân vào sẽ dẫn đến lỗi sai", anh đưa ra lời khuyên rằng nên viết ghi chú về các câu hỏi sai giống như viết nhật ký để cải thiện thành tích.

Đặc biệt, Lim, người được biết đến là rất giỏi toán, đã nhấn mạnh: "Hãy chuẩn bị cho những câu hỏi yêu cầu khả năng tư duy, đồng thời phải giải thật nhiều bài tập."

Anh chia sẻ: "Lượng bài tập thực hành khoảng 2000 câu cho mỗi kỳ thi nội trú đã giúp tôi nâng cao năng lực toán học. Tôi khuyến khích việc học tập để chuẩn bị cho các câu hỏi đòi hỏi tư duy cao." Ngoài ra, anh cũng khuyên các học sinh nên tự nghiên cứu cách giải các câu hỏi tư duy thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi thử tháng 6 và tháng 9.

"Ban đầu có thể khó khăn và tốn thời gian, nhưng sau khi luyện tập lặp đi lặp lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những câu hỏi khó (killer questions) kết hợp nhiều khái niệm phức tạp có thể được phân loại ngay lập tức, và bạn cần giải nhiều bài tập để phương pháp giải hiện ra ngay trong đầu", anh nói thêm.

Hình ảnh của Lim được truyền thông giữ kín

Cuối cùng, Lim cũng chia sẻ cảm xúc về 3 năm học tập tại trường trung học Hwimoon. Anh hồi tưởng: "Cuộc chiến với điểm số tại Hwimoon chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bài đánh giá năng lực dồn dập, chăm chút cho hồ sơ tổng hợp của học sinh và học tập cho mục tiêu cuối cùng là kỳ thi Suneung, tôi đã nhận được nhiều thứ khác ngoài kết quả học tập."

Anh nhắn nhủ các học sinh sắp vào lớp 10 rằng: "Điểm số nội trú và kỳ thi Suneung không phải là sự lựa chọn, mà là hai thứ phải nắm giữ và đi cùng nhau đến cuối cùng. Tầm quan trọng của chúng vẫn giữ nguyên ngay cả trong hệ thống xếp hạng đã cải cách."

Cháu trai Chủ tịch Samsung cũng khẳng định: "Đây có thể là một yêu cầu khó khăn, nhưng tôi thực sự khuyên các bạn nên đoạn tuyệt hoàn toàn với điện thoại thông minh và trò chơi điện tử trong 3 năm. Tôi tự tin rằng điều đó đã giúp ích rất lớn cho sự tập trung và khả năng đắm mình vào việc học. Cảm giác tận hưởng niềm vui sau 3 năm, vào ngày hoàn thành tất cả các kỳ thi, cũng rất tuyệt vời."

Bên cạnh đó, Lim cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và bạn bè: "Đã có những người thầy giúp tôi nâng cao trình độ thi Suneung dù đang tập trung cho điểm số trên lớp, và có những người bạn đã cùng học tập bên cạnh tôi trong cuộc cạnh tranh điểm số khốc liệt."

Một phụ huynh ở độ tuổi 40 tham dự buổi thuyết trình chia sẻ với báo giới: "Tôi cảm nhận được đây là một học sinh đã học tập rất chăm chỉ và thành thực. Tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến đây trở thành buổi hướng dẫn hữu ích nhất mà tôi từng tham gia. Có thể thấy cậu ấy không phải là học sinh đạt thành tích chỉ nhờ dựa dẫm vào tiềm lực kinh tế."

Được biết, Lim đã sẵn lòng nhận lời tham gia buổi thuyết trình của học viện sau khi nhận được sự giúp đỡ lớn từ các lớp ôn luyện toán và ngữ văn tại đây. Sau khi có kết quả trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul, anh cũng đã gửi tặng một chậu lan cho giảng viên tại học viện với dòng chữ: "Em xin chân thành cảm ơn thầy. Từ Dong-hyun, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Seoul."

Nguồn: News1