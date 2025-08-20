Con gái cặp đôi nổi tiếng lộ ảnh "nhạy cảm", soi lại cách cô bé được dạy dỗ, nhiều người trách: Chỉ tại cha mẹ sai lầm!

Lý Yên - con gái Diva Vương Phi mới đây vừa trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bức ảnh cô phì phèo thuốc lá bị lan truyền. Đáng nói, Lý Yên thản nhiên hút thuốc trước mặt cha ruột Lý Á Bằng và mẹ kế Hải Hà Kim Hỷ mà không nhận phải bất kỳ sự ngăn cản nào.

Ngay lập tức, bài đăng dậy sóng với hàng nghìn bình luận. Một số người chỉ trích: "Mới lớn đã học thói hư". Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực: "Trưởng thành rồi. Chỉ cần không phạm luật, không làm phiền người khác thì hút hay không đâu phải chuyện to tát".

Lý Yên là kết quả của một mối tình đẹp nhưng đã cũ giữa Vương Phi và Lý Á Bằng. Sau ly hôn, cô bé sống cùng cha. Ngay từ khi sinh ra với chứng hở hàm ếch, Lý Yên đã luôn được bố mẹ che chở và dành cho điều kiện sống tốt nhất. Năm 2019, cô sang Thụy Sĩ học nội trú, cuộc sống khá thoải mái về tài chính.

Thực tế, dù không hoạt động trong giới giải trí, Lý Yên luôn là cái tên được chú ý. Cô từng gây tranh cãi khi mới 16 tuổi đã đăng ảnh mặc đồ tắm gợi cảm lên mạng. Hay những lần bị bắt gặp đi chơi với hội bạn rich kid ở trường quốc tế, tiêu tiền "mạnh tay" với những món đồ xa xỉ.

Có phải cha mẹ tôn trọng đến mức dễ dãi?

Được biết, nói về cách dạy con, Vương Phi luôn tôn trọng cá tính của con. Cô không bắt con phải trở thành người như thế này hay thế kia. Thiên hậu Vương Phi luôn nhắn nhủ con rằng: "Quan trọng là con phải sống thật với chính mình, không cần bận tâm đến lời đàm tiếu". Còn Lý Á Bằng, anh cũng nổi tiếng là chiều chuộng con, được mệnh danh là "ông bố quốc dân".

Đây không phải lần đầu Lý Yên lộ ảnh phì phèo thuốc lá. Cô bé cũng từng bị chỉ trích tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16.

Nhiều người đặt câu hỏi: Có phải do cha mẹ tôn trọng đến mức dễ dãi nên Lý Yên mới phát triển theo hướng tiêu cực này?

Câu hỏi đặt ra: Ranh giới giữa tôn trọng cá tính con và buông lỏng kỷ luật nằm ở đâu? Trẻ cần được khích lệ để tự lập, nhưng vẫn cần một khuôn khổ nhất định để hiểu đâu là giới hạn. Với trường hợp của Lý Yên, việc nhiều lần xuất hiện trước truyền thông cùng những thói quen gây tranh cãi có thể sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh bản thân và cả gia đình.

Lý Yên

Từ một góc nhìn khác, cũng có người cho rằng công chúng đang quá khắt khe. Họ đặt câu hỏi: liệu chỉ một hành động hút thuốc, vốn là thói quen nhiều người trưởng thành vẫn đang duy trì có đủ để kết luận về phẩm chất hay tương lai một con người?

Có thể, với người nổi tiếng hoặc con cái của người nổi tiếng, mọi hành vi đều bị soi chiếu kỹ lưỡng hơn mức bình thường. Nhưng một thiếu nữ 18 tuổi thử hút thuốc chưa chắc đã đồng nghĩa với sự sa ngã. Điều đáng bàn là thái độ, tần suất và hệ quả lâu dài, chứ không phải một khoảnh khắc duy nhất bị chụp lại.

Dù sao, Lý Yên vẫn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, với đầy đủ sự bồng bột, hiếu kỳ và cả sai lầm thường thấy ở tuổi trưởng thành. Thay vì chỉ trích, có lẽ điều quan trọng hơn là cha mẹ cần trò chuyện và định hướng, còn dư luận nên giữ khoảng cách để một cô gái trẻ không bị nhấn chìm trong ánh nhìn phán xét.

Dù đứng ở phe nào, câu chuyện Lý Yên vẫn phơi bày một vấn đề muôn thuở trong giáo dục gia đình: khi cha mẹ chọn "tôn trọng" con hết mức, liệu có nguy cơ vô tình buông tay, để con trượt khỏi những giá trị nền tảng? Đây là bài học không chỉ dành cho người nổi tiếng, mà cho tất cả những bậc phụ huynh đang loay hoay tìm sự cân bằng giữa yêu thương, kỷ luật và tự do.