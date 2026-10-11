Còn chưa đầy 3 tháng: Nhiều người được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới nếu sinh vào 3 năm sau

Đây là 3 năm sinh được cấp thẻ căn cước có giá trị vô thời hạn trong năm 2026, người dân cần nắm rõ để đổi thẻ, sau đó không phải làm lại nữa.

Luật Căn cước 2023 có nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến độ tuổi cấp đổi và thời hạn sử dụng thẻ căn cước. Trong đó, một số nhóm công dân có thể được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn nếu đáp ứng điều kiện về độ tuổi.

Theo quy định áp dụng trong năm 2026, công dân thuộc 3 năm sinh cụ thể khi thực hiện thủ tục làm thẻ từ nay đến hết ngày 31/12/2026 có thể được hưởng quyền lợi này. Bên cạnh đó, việc triển khai các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng giúp quá trình làm thủ tục trở nên thuận tiện, giảm thời gian và công sức đi lại.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Khoản 2 của điều luật này quy định, thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi sẽ có giá trị sử dụng đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Theo đó, người được cấp thẻ từ đủ 23 tuổi đến trước 25 tuổi có thể sử dụng thẻ đến khi đủ 40 tuổi. Tương tự, người làm thẻ từ đủ 38 tuổi đến trước 40 tuổi được sử dụng đến khi đủ 60 tuổi.

Đáng chú ý, do 60 tuổi là mốc cấp đổi cuối cùng theo quy định, công dân được cấp thẻ căn cước từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có thẻ mang giá trị sử dụng vô thời hạn.

Áp dụng vào năm 2026, có 3 nhóm công dân theo năm sinh thuộc diện này:

Sinh năm 1968 : Đủ 58 tuổi trong năm 2026.

Sinh năm 1967 : Đủ 59 tuổi trong năm 2026.

Sinh năm 1966 : Đủ 60 tuổi trong năm 2026.

Tuy nhiên, độ tuổi được xác định tại thời điểm thực hiện thủ tục. Chẳng hạn, người sinh năm 1968 phải qua ngày sinh nhật trong năm 2026, tức đã đủ 58 tuổi, thẻ được cấp mới có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Với những trường hợp đáp ứng điều kiện, người dân không cần tiếp tục đổi thẻ chỉ vì hết hạn hoặc đến mốc 60 tuổi. Tuy nhiên, nếu thẻ bị mất, hư hỏng hoặc thông tin cá nhân thay đổi thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại, công dân vẫn cần thực hiện thủ tục theo quy định.

Nếu dữ liệu cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đầy đủ, chính xác, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân cũ khi đến làm thủ tục. Trường hợp thông tin cần điều chỉnh, công dân phải chuẩn bị thêm giấy tờ chứng minh có liên quan.

Về lệ phí, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, mức thu cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% so với quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BTC.

Cụ thể, lệ phí cấp đổi thẻ giảm từ 50.000 đồng xuống còn 25.000 đồng/thẻ. Đối với thủ tục cấp lại, mức thu giảm từ 70.000 đồng xuống còn 35.000 đồng/thẻ.

Các bước đề nghị cấp lại thẻ căn cước trên VNeID

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Thái Nguyên, người dân có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Cấp lại thẻ Căn cước". Người dùng cũng có thể nhập tên thủ tục vào ô tìm kiếm trên màn hình chính để tìm nhanh.

Bước 2: Nhập passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay, khuôn mặt.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu". Nếu thực hiện thủ tục cho chính mình, chọn "Bản thân"; nếu làm thay người khác, chọn "Khai hộ". Tính năng khai hộ thuận tiện trong trường hợp con cháu muốn hỗ trợ ông bà, cha mẹ lớn tuổi không quen sử dụng điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra các thông tin cá nhân được hiển thị trên hệ thống, sau đó lựa chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận thẻ, gồm nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, thanh toán lệ phí, tích vào ô cam đoan thông tin kê khai đúng sự thật rồi chọn "Gửi hồ sơ". Khi hệ thống thông báo gửi hồ sơ thành công, quá trình nộp hồ sơ của công dân đã hoàn tất.

Trường hợp lựa chọn nhận thẻ tại nhà, người dân phải trả thêm phí chuyển phát. Bộ Công an (Cục C06) đã phối hợp với các đơn vị để cung cấp chức năng nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả sẽ được trả theo đúng thời gian thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận mà người dân đã đăng ký.

Thủ tục cấp căn cước đối với người dưới 6 tuổi

Đối với người dưới 6 tuổi, việc thực hiện thủ tục được thực hiện bởi người đại diện hợp pháp của trẻ.

Theo điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP được sửa đổi, người đại diện hợp pháp có thể:

- Lựa chọn thủ tục cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID;

- Kiểm tra thông tin của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Xác nhận gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước để được giải quyết.

Quy định này tạo điều kiện để người đại diện hợp pháp có thể thực hiện thủ tục cho trẻ trên môi trường điện tử mà không cần khai báo nhiều thông tin như trước.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)