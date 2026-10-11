Logitech ra mắt loạt phụ kiện gaming mới tại Việt Nam

Logitech vừa giới thiệu loạt phụ kiện chơi game mới tại sự kiện G Play 2026, gồm chuột, bàn phím, tai nghe và lót chuột.

Tại sự kiện Logitech G Play 2026 với chủ đề “PLAY FOR BREAKTHROUGH”, hãng giới thiệu các thiết bị thuộc hai dòng PRO Series dành cho game thủ chuyên nghiệp và G Series hướng đến nhóm người dùng phổ thông.

Đáng chú ý, loạt sản phẩm mới được trang bị nhiều công nghệ như cảm biến HERO 2 có độ phân giải 48.000 DPI, hệ thống kích hoạt từ tính trên chuột và bàn phím, cùng màn hình tích hợp trên một số thiết bị.

Chuột và bàn phím hướng đến game thủ chuyên nghiệp

Ở phân khúc cao cấp, Logitech giới thiệu chuột PRO X3 Superstrike với trọng lượng 59 g, cảm biến HERO 2 48.000 DPI và tần số lấy mẫu 8.000 Hz trên cả kết nối có dây lẫn không dây. Sản phẩm sử dụng hệ thống kích hoạt HITS dựa trên cảm ứng từ tính. Thời lượng pin được công bố lên đến 135 giờ. Chuột có hai màu đen và hồng, giá niêm yết 4,99 triệu đồng.

(Ảnh: Logitech)

Bên cạnh đó, bàn phím cơ analog PRO X2 Rapid có thiết kế TKL, sử dụng switch từ tính và hỗ trợ Rapid Trigger, Key Priority (SOCD) cùng tần số lấy mẫu 8.000 Hz. Sản phẩm còn tích hợp màn hình OLED và cấu trúc tiêu âm sáu lớp. Bàn phím có ba màu đen, trắng và hồng, giá 5,49 triệu đồng.

Trong khi đó, tai nghe không dây PRO X3 Lightspeed được trang bị củ loa PRO-G GRAPHENE 50mm, micro đa hướng hỗ trợ âm thanh 48kHz/16 bit và bộ cân bằng EQ 10 băng tần. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 70 giờ, giá 6,59 triệu đồng.

Hoàn thiện bộ phụ kiện PRO Series là lót chuột PRO X Control, kích thước 400 x 460 mm, sử dụng bề mặt vải dệt đa hướng, lớp đệm SlimFlex Foam dày 6mm và viền khâu chìm. Sản phẩm có giá 1,89 triệu đồng.

(Ảnh: Logitech)

(Ảnh: Logitech)

Logitech G cũng giới thiệu hai phiên bản chuột thuộc dòng SE. SUPERLIGHT 2c SE có trọng lượng 51g, hướng đến người dùng ưa chuộng chuột nhỏ gọn. Trong khi đó, PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE nặng 60g, sử dụng thiết kế công thái học bất đối xứng, switch LIGHTFORCE và hỗ trợ tần số lấy mẫu 8.000 Hz qua kết nối 2,4 GHz. Cả hai phiên bản màu đen đều có giá 2,79 triệu đồng.

Dòng G Series chú trọng thiết kế và khả năng tùy biến

Ở phân khúc phổ thông, Logitech G tiếp tục mở rộng các sản phẩm thuộc dòng G Series, trong đó có chuột G502 X Plus và bàn phím cơ G316 X 75.

(Ảnh: Logitech)

G502 X Plus sử dụng switch lai LIGHTFORCE, kết hợp cơ chế kích hoạt quang học với cảm giác nhấp cơ học, cùng hệ thống đèn LIGHTSYNC RGB.

Bàn phím G316 X 75 có bố cục 75%, kết nối có dây, màn hình LED và núm xoay điều khiển. Thiết bị hỗ trợ tần số lấy mẫu 8.000 Hz, switch có thể thay nóng (hot-swap) và cấu trúc gắn đệm tiêu âm.