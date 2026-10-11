Gửi tiết kiệm online rồi mất điện thoại thì có mất tiền không?

Bạn đọc Minh Anh (Lai Châu) hỏi: Tôi gửi toàn bộ tiền tiết kiệm trên ứng dụng ngân hàng. Nếu chẳng may bị mất điện thoại thì khoản tiền tiết kiệm của tôi có bị ảnh hưởng không? Tôi cần làm gì để bảo đảm an toàn cho số tiền đã gửi?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Việc mất điện thoại không đồng nghĩa với việc mất tiền tiết kiệm đã gửi online. Tuy nhiên, nếu điện thoại bị người khác chiếm giữ và có khả năng truy cập ứng dụng ngân hàng, khách hàng cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản để tránh nguy cơ phát sinh giao dịch trái phép.

Mất điện thoại, tiền tiết kiệm có bị ảnh hưởng không?

Khi gửi tiết kiệm online, thông tin khoản tiền gửi được ngân hàng ghi nhận và quản lý trên hệ thống. Ứng dụng ngân hàng trên điện thoại chỉ là một trong những phương tiện giúp khách hàng thực hiện giao dịch, kiểm tra số dư, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi.

Do đó, nếu điện thoại bị mất, khoản tiền tiết kiệm không tự động biến mất hay bị tất toán. Các điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất vẫn được thực hiện theo thỏa thuận với ngân hàng.

Tuy nhiên, rủi ro có thể phát sinh nếu người nhặt được hoặc chiếm giữ điện thoại truy cập được ứng dụng ngân hàng và vượt qua các bước xác thực giao dịch. Vì vậy, việc bảo vệ quyền truy cập tài khoản là điều đặc biệt quan trọng.

Cần làm gì ngay khi mất điện thoại?

Trước hết, khách hàng nên liên hệ ngay với ngân hàng qua tổng đài hoặc kênh chính thức để thông báo mất điện thoại và đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tùy quy trình của từng ngân hàng, khách hàng có thể được hướng dẫn tạm khóa dịch vụ, vô hiệu hóa quyền truy cập trên thiết bị cũ hoặc thiết lập lại phương thức đăng nhập, xác thực giao dịch.

Đồng thời, nếu số điện thoại đăng ký ngân hàng cũng bị mất theo thiết bị, khách hàng nên liên hệ nhà mạng để khóa SIM và làm lại SIM nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng số điện thoại để nhận thông tin xác thực.

Sau khi có thiết bị mới, khách hàng cần thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký lại thiết bị theo hướng dẫn của ngân hàng, đồng thời kiểm tra số dư tiền gửi, lịch sử giao dịch và thông báo ngay nếu phát hiện bất thường.

Làm thế nào để bảo vệ tiền tiết kiệm online?

Để hạn chế rủi ro, người gửi tiền nên thiết lập mật khẩu khóa màn hình, bảo vệ ứng dụng ngân hàng bằng các phương thức xác thực phù hợp và không lưu mật khẩu đăng nhập, mã PIN hoặc thông tin bảo mật ở nơi người khác dễ tiếp cận.

Đặc biệt, khách hàng không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin xác thực cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi cần khôi phục quyền truy cập, chỉ nên thực hiện qua ứng dụng, website hoặc các kênh hỗ trợ chính thức của ngân hàng.

Tóm lại, mất điện thoại không đồng nghĩa với mất tiền tiết kiệm online. Khoản tiền gửi vẫn được ngân hàng quản lý theo thỏa thuận, nhưng khách hàng cần thông báo kịp thời để bảo vệ tài khoản và ngăn ngừa nguy cơ bị truy cập, giao dịch trái phép.