VNeID vừa tích hợp thêm một tính năng quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID tiếp tục mở rộng tiện ích mới, mang đến những tiện ích thiết thực gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Trong quá trình chuyển đổi số, VNeID ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định danh điện tử, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận nhiều tiện ích trên môi trường số.

Không chỉ dừng lại ở những chức năng này, mới đây ứng dụng còn được bổ sung thêm các tiện ích phục vụ đời sống, trong đó có kênh phản ánh, tố giác tin giả, tin sai sự thật.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua ứng dụng VNeID. (Ảnh: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Cụ thể, người dân khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật có thể phản ánh, tố giác qua ứng dụng VNeID, đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng hoặc gửi văn bản theo quy định. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Theo nghị định, quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật được thực hiện qua 6 bước, gồm phát hiện; kiểm chứng, xác minh; gắn nhãn; công bố, cảnh báo; ngăn chặn, gỡ bỏ và áp dụng các hình thức xử lý.

Đáng chú ý, quy định cũng nêu rõ việc tiếp nhận phản ánh, tố giác không đồng nghĩa với việc thông tin bị phản ánh lập tức được xác định là tin giả. Cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành kiểm chứng, xác minh và đưa ra kết luận trước khi áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Tin tố giác được kết luận là sai sự thật phải gắn cảnh báo

Một nội dung đáng chú ý khác là thời hạn gắn nhãn cảnh báo đối với tin giả, tin sai sự thật. Cụ thể, trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật, những thông tin thuộc diện phải gắn nhãn sẽ được bổ sung ký hiệu, biểu tượng cảnh báo hoặc dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT”.

Quy định này nhằm giúp người tiếp cận nhận diện thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là sai sự thật, qua đó hạn chế nguy cơ tiếp tục lan truyền nội dung gây hiểu nhầm.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

