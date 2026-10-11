Còn chưa đầy 3 tháng: Người sinh vào 3 năm sau được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Theo Luật Căn cước hiện hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, công dân sinh vào 3 năm dưới đây nếu làm thẻ căn cước trong năm 2026 sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn, không phải đổi thẻ thêm lần nào nữa.

Luật Căn cước 2023 đã cập nhật nhiều quy định quan trọng về độ tuổi đổi thẻ và thời hạn sử dụng thẻ căn cước. Một trong những điểm người dân quan tâm nhất là quy định cho phép cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn với một nhóm tuổi nhất định.

Áp dụng vào năm 2026, công dân thuộc 3 năm sinh cụ thể nếu đi làm thẻ căn cước từ nay đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được hưởng quyền lợi này. Cùng với các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, thủ tục làm thẻ hiện nay cũng được rút ngắn đáng kể về thời gian và công sức đi lại.

Người được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Khoản 2 Điều này quy định thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Như vậy, người làm thẻ trong khoảng từ đủ 23 đến trước 25 tuổi sẽ được dùng thẻ đến khi đủ 40 tuổi, người làm thẻ trong khoảng từ đủ 38 đến trước 40 tuổi được dùng thẻ đến khi đủ 60 tuổi. Đặc biệt, do 60 tuổi là mốc đổi thẻ cuối cùng, thẻ căn cước được cấp cho người từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn.

Áp dụng quy định này vào năm 2026, công dân sinh vào 3 năm sau khi làm thẻ căn cước sẽ được cấp thẻ dùng trọn đời:

- Người sinh năm 1968 (đủ 58 tuổi trong năm 2026)

- Người sinh năm 1967 (đủ 59 tuổi trong năm 2026)

- Người sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi trong năm 2026)

Lưu ý, tuổi được tính đến thời điểm làm thẻ. Người sinh năm 1968 cần đã qua ngày sinh nhật năm 2026, tức đủ 58 tuổi, khi nộp hồ sơ thì thẻ mới có giá trị vô thời hạn.

Người dân thuộc các năm sinh này chỉ cần làm thẻ một lần là không phải lo thẻ hết hạn hay phải đổi lại khi qua mốc 60 tuổi, trừ trường hợp thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin cần cấp đổi, cấp lại. Nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính xác, người dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân cũ khi đến làm thủ tục. Trường hợp cần cập nhật thông tin, người dân chuẩn bị thêm các giấy tờ chứng minh liên quan.

Về chi phí, từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% so với mức thu tại Thông tư 73/2024/TT-BTC. Theo đó, lệ phí cấp đổi thẻ còn 25.000 đồng/thẻ thay vì 50.000 đồng/thẻ, lệ phí cấp lại còn 35.000 đồng/thẻ thay vì 70.000 đồng/thẻ.

Người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước qua VNeID

Để người dân thực hiện thủ tục căn cước thuận tiện hơn, quy trình hiện đã được số hóa trên ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia. Với nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ thông thường, bước khởi tạo hồ sơ có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Người dân đăng nhập VNeID, chọn thủ tục cần thực hiện và rà soát thông tin cá nhân được hệ thống tự động trích xuất. Khi dữ liệu đã chính xác, người dân chủ động chọn thời gian và địa điểm cơ quan công an thuận tiện. Do đã đặt lịch hẹn trước và hồ sơ điện tử đã được chuyển đến cơ quan tiếp nhận, khi đến trụ sở, công dân chỉ cần thu nhận vân tay, chụp ảnh, hạn chế việc bốc số và xếp hàng chờ đợi như cách làm truyền thống.

Với các trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp lại trên VNeID mà không cần trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo. Người dân truy cập VNeID, chọn thủ tục cấp lại và đối chiếu dữ liệu. Khi thông tin trùng khớp, hồ sơ được chuyển đến cơ quan quản lý để phê duyệt và phát hành thẻ mới.