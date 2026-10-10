Sang năm 2027, những ai sinh vào 4 năm sau đây bắt buộc phải đi đổi thẻ căn cước/CCCD

Sang năm 2027, cá nhân sinh vào các năm sau đây cần kiểm tra thời hạn thẻ căn cước.

Năm 2027, những ai phải thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước?

Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ sẽ được thực hiện theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, nhằm bảo đảm giá trị sử dụng hợp pháp của giấy tờ tùy thân. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Như vậy, theo quy định của Luật Căn cước, trong năm 2027, công dân Việt Nam sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước: sinh năm 2013 (đủ 14 tuổi), sinh năm 2002 (đủ 25 tuổi), sinh năm 1987 (đủ 40 tuổi), sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi).

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh có con em sinh năm 2013 cũng cần lưu ý: Khi các em tròn 14 tuổi, đây là mốc tuổi bắt buộc phải làm thẻ căn cước. Nếu chưa từng làm thẻ trước đó, phụ huynh cần đưa con đi làm thủ tục cấp căn cước lần đầu; trường hợp đã làm thẻ từ trước, các em sẽ thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.

Cần lưu ý, trong trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Bên cạnh đó, những trường hợp đã cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng, hoặc có sự thay đổi thông tin.

Hướng dẫn thủ tục cấp đổi thẻ căn cước tại Công an cấp xã

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân đến Công an cấp xã hoặc Bộ phận một cửa cấp xã trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú (nếu đã triển khai) đề nghị cấp đổi thẻ căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Nộp hồ sơ trực tuyến một phần: Công dân thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia (VNelD) lựa chọn thủ tục cấp đổi thẻ căn cước, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục tại Công an cấp xã. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến Công an cấp xã đề nghị cấp đổi thẻ căn cước.

Bước 2: Giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính:

- Cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước.

+ Trường hợp thông tin công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước.

+ Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh thì cán bộ thu nhận hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

+ Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính thì cán bộ thu nhận sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được cấp thẻ căn cước lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp đổi thẻ căn cước.

- Trường hợp công dân không đủ điều kiện cấp đổi thẻ căn cước thì từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do, thông báo về việc giải quyết thủ tục về căn cước (Mẫu CC03 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an).

- Tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận ảnh mống mắt của công dân từ đủ 06 tuổi trở lên trừ trường hợp cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

- In Phiếu thu nhận thông tin căn cước (Mẫu CC01 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an), Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an) (nếu có), chuyển cho công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi kiểm tra, ký xác nhận (đối với hồ sơ nộp trực tiếp).

- Thu thẻ căn cước cũ, thu lệ phí (nếu có) và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước cho công dân (Mẫu CC02 ban hành kèm theo Thông tư số 118/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an).

Người dân nhận kết quả trực tiếp tại Công an cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ theo yêu cầu.