Từ AI đến thiết bị UAV: Công nghệ VNPT hiện diện trong nhiều lĩnh vực

Từ chăm sóc sức khỏe, quản lý đô thị đến giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh, các giải pháp được VNPT giới thiệu tại Smart City Asia 2026 cho thấy phạm vi ứng dụng ngày càng rộng của AI, dữ liệu số và các công nghệ mới.

‏Nhiều giải pháp công nghệ phục vụ đời sống và quản lý đô thị‏

‏Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai Quốc gia số và Triển lãm Smart City Asia 2026, diễn ra từ ngày 8-10/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), VNPT giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, an toàn thông tin, quản lý đô thị, tài nguyên và nông nghiệp.‏

‏Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại triển lãm cũng phản ánh những lĩnh vực VNPT đang tập trung phát triển, từ ứng dụng AI trong các dịch vụ thiết yếu đến xây dựng hạ tầng và nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh.

‏Ở lĩnh vực xã hội số, VNPT trình diễn robot giáo dục thông minh Leanbot hoạt động trên sa bàn mô phỏng cuộc thi AIROC. Trong lĩnh vực y tế, Tập đoàn giới thiệu hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe số với trợ lý AI Jarvis Med, ứng dụng quản lý sức khỏe DrCare247 kết nối thiết bị y tế thông minh tại nhà và giải pháp SSI Wellness ứng dụng công nghệ phân tích khuôn mặt để hỗ trợ đánh giá nhanh sức khỏe.‏

‏Với chủ đề "Kết nối số, dữ liệu số, vận hành số – VNPT kiến tạo đô thị số", gian hàng VNPT tại Smart City Asia 2026 giới thiệu bốn nhóm giải pháp chính gồm xã hội số; hạ tầng số và đô thị thông minh; kinh tế số; chuyển đổi số cấp xã, phường.‏

‏Nhóm giải pháp hạ tầng số và đô thị thông minh tập trung vào an toàn thông tin, nhà thông minh và các thiết bị ứng dụng AI. Bên cạnh VNPT S-Gate 360 dành cho doanh nghiệp, S-Defender dành cho hộ gia đình và hệ sinh thái VNPT Smart Home, khách tham quan còn được trải nghiệm bộ ba thiết bị Edge AI gồm AI Camera, AI Gateway và AI Laptop. Các thiết bị này có khả năng xử lý dữ liệu ngay tại nơi phát sinh, góp phần tăng cường bảo mật và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống xử lý tập trung.‏

‏Trong lĩnh vực kinh tế số, VNPT mang đến nền tảng UAV kết hợp trí tuệ nhân tạo, robot GenAI tích hợp Knowledge Hub và Agentic AI phục vụ chăm sóc khách hàng, cùng giải pháp nông nghiệp thông minh IoT/AIoT kết hợp nền tảng VNPT Green, hỗ trợ quản lý sản xuất, tối ưu vận hành và nâng cao giá trị nông sản.‏

‏Đối với chuyển đổi số cấp xã, phường, VNPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp ứng dụng AI, IoT và bản đồ số GIS, hỗ trợ chính quyền cơ sở quản lý, điều hành, theo dõi tình hình địa bàn và kết nối với người dân. Các ứng dụng được phát triển theo hướng khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, thay cho việc xử lý thông tin phân tán qua nhiều hệ thống riêng lẻ.‏

‏UAV kết hợp AI: Từ thu thập dữ liệu đến giám sát tài nguyên, nông nghiệp‏

‏Tại Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số quốc gia, diễn giả đến từ VNPT đã trình bày tham luận "Ứng dụng UAV và AI trong xây dựng cơ sở dữ liệu, giám sát tài nguyên – môi trường và phát triển nông nghiệp số". Tham luận giới thiệu định hướng phát triển kinh tế tầm thấp của VNPT, trong đó thiết bị bay không người lái (UAV) được kết hợp với trí tuệ nhân tạo, nền tảng dữ liệu và hạ tầng số để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau.‏

‏Thay vì mỗi ngành, mỗi đơn vị phải đầu tư riêng thiết bị và hệ thống phần mềm, VNPT phát triển UAV Platform theo mô hình nền tảng dùng chung. Với một nhiệm vụ bay, hệ thống có thể thu thập nhiều lớp dữ liệu, phục vụ đồng thời các yêu cầu quản lý và giám sát.‏

‏Trong quản lý rừng, UAV hỗ trợ theo dõi hiện trạng, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng, mất rừng. Với hạ tầng giao thông, thiết bị bay có thể được sử dụng để kiểm tra tuyến đường, công trình. Trong quản lý đô thị và tài sản công, dữ liệu hình ảnh thu thập từ UAV giúp theo dõi biến động đất đai, hiện trạng công trình và tài sản trên đất.‏

‏Đối với nông nghiệp, VNPT kết hợp UAV Platform với nền tảng VNPT Green nhằm hỗ trợ giám sát mùa vụ, theo dõi tình hình sản xuất và tối ưu hoạt động canh tác. Dữ liệu từ thiết bị bay được xử lý, phân tích để phục vụ quản lý sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh và thông minh.‏

‏Hiện đã có 30 xã sử dụng giải pháp số hóa, thu thập dữ liệu phục vụ giám sát tình hình sử dụng đất và tài sản trên đất. Dữ liệu sau khi thu thập được kết nối với VNPT iSatLand, ứng dụng hỗ trợ quản lý, giám sát và theo dõi các điểm vi phạm xây dựng trên nền tảng bản đồ viễn thám và GIS.‏

‏Không chỉ cung cấp giải pháp cho các địa phương, VNPT còn ứng dụng UAV trong hoạt động quản lý, vận hành hạ tầng viễn thông của Tập đoàn. Việc sử dụng thiết bị bay để giám sát các trạm BTS giúp giảm nhu cầu kiểm tra trực tiếp tại những vị trí trên cao, tiết kiệm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro cho nhân sự kỹ thuật.‏

‏Từ các ứng dụng trong quản lý đất đai, giám sát hạ tầng đến sản xuất nông nghiệp, VNPT đang tiếp tục phát triển UAV Platform theo hướng một nền tảng có thể phục vụ nhiều ngành, lĩnh vực. Cùng với năng lực về AI, viễn thông và trung tâm dữ liệu, đây là cơ sở để Tập đoàn mở rộng ứng dụng công nghệ UAV trong quản lý tài nguyên, môi trường, đô thị và nông nghiệp.‏