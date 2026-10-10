Apple sắp ra mắt MacBook màn hình cảm ứng, iPad mini OLED ngay trong tháng 10: Thời điểm công bố đã rõ hơn bao giờ hết

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple có thể giới thiệu chiếc MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên vào khoảng ngày 27/10, cùng iPad mini màn hình OLED và loạt máy Mac được nâng cấp chip M6.

Apple được cho là đang chuẩn bị một loạt sản phẩm phần cứng mới trong tháng 10/2026, trong đó đáng chú ý nhất là chiếc MacBook đầu tiên được trang bị màn hình cảm ứng. Theo Mark Gurman của Bloomberg, sản phẩm có thể ra mắt "vào hoặc khoảng ngày 27/10". Dù đây chưa phải lịch công bố chính thức, mốc thời gian này cụ thể hơn đáng kể so với những thông tin rò rỉ trước đây về mẫu laptop đã được đồn đoán suốt nhiều năm của Apple.

Những tin đồn về một chiếc MacBook màn hình cảm ứng cao cấp bắt đầu xuất hiện từ năm 2023. Trong các báo cáo gần đây, Mark Gurman cho biết thiết bị có thể sở hữu giao diện linh hoạt, tự điều chỉnh theo phương thức tương tác mà người dùng lựa chọn. Điều này cho thấy Apple có thể đang tìm cách kết hợp thao tác cảm ứng với trải nghiệm sử dụng laptop truyền thống, thay vì chỉ bổ sung màn hình cảm ứng như một tính năng độc lập.

Sản phẩm mới được đồn đoán có tên MacBook Ultra, dù tên gọi chính thức vẫn chưa được xác nhận. Theo những thông tin hiện có, thiết bị nhiều khả năng sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, tương tự các mẫu MacBook Pro cao cấp hiện tại. Một báo cáo trước đó cũng cho rằng Apple sẽ không tung ra các phiên bản M6 dành cho phân khúc chuyên nghiệp trong đợt này, qua đó lý giải khả năng mẫu MacBook màn hình cảm ứng tiếp tục sử dụng thế hệ chip M5.

Bên cạnh chiếc MacBook mới, các nguồn tin ẩn danh của Bloomberg cho biết Apple còn chuẩn bị giới thiệu iPad mini được thiết kế lại với màn hình OLED. Đây có thể là một trong những thay đổi đáng chú ý của dòng máy tính bảng cỡ nhỏ này, vốn được nhắc đến cùng kế hoạch làm mới danh mục phần cứng của hãng trong tháng 10.

Apple cũng được cho là sẽ cập nhật các mẫu máy Mac phổ thông. Cụ thể, MacBook Pro 14 inch bản tiêu chuẩn và iMac có thể được nâng cấp lên chip M6, thế hệ vi xử lý đã xuất hiện cùng đợt làm mới Mac mini. Hiện tại, MacBook Pro 14 inch phiên bản cơ bản vẫn sử dụng chip M5, trong khi iMac đang dùng chip M4. Nếu kế hoạch diễn ra như dự kiến, cả hai dòng máy sẽ được nâng cấp phần cứng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, MacBook màn hình cảm ứng, iPad mini OLED và các mẫu Mac sử dụng chip M6 không phải những sản phẩm duy nhất Apple dự kiến giới thiệu trong tháng này. Trước đó, hãng được cho là sẽ công bố một loạt thiết bị nhà thông minh mới vào ngày 13/10. Lịch trình ra mắt dày đặc cho thấy tháng 10 có thể trở thành giai đoạn đáng chú ý đối với danh mục sản phẩm phần cứng của Apple.

Động thái này diễn ra sau khi Apple giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên thuộc dòng iPhone Duo vào mùa hè năm nay. Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị với những thay đổi đáng kể ở cả máy tính xách tay, máy tính bảng và hệ sinh thái nhà thông minh.

Dù vậy, cần lưu ý rằng thời điểm ra mắt MacBook màn hình cảm ứng hiện vẫn dựa trên thông tin từ các nguồn tin của Bloomberg, chưa phải xác nhận chính thức từ Apple. Ngày 27/10 cũng chỉ được mô tả là thời điểm dự kiến, do đó lịch công bố thực tế vẫn có thể thay đổi.