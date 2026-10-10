Nóng chuyện trạm sạc tại Việt Nam: Hàng chục nghìn trạm 'trên giấy', thực tế có bao nhiêu?

Câu chuyện hãng A có thể hay không thể sử dụng hạ tầng sạc của hãng B bỗng nóng lên gần đây, khiến người ta đặt câu hỏi về hạ tầng trạm sạc thực tế trong nước.

30.000 trạm sạc vào năm 2030 là mục tiêu TMT Motors đặt ra tại Việt Nam. Nhưng theo số liệu mới cập nhật, TMT EGreen hiện mới có khoảng 39 trụ sạc tại 18 điểm. EverCharge cũng mới có khoảng 40 trạm, so với kế hoạch 5.000 trạm vào năm 2028.

Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tham vọng đầu tư và hạ tầng đang vận hành. Trong bối cảnh Bộ Công Thương vừa ban hành quy chuẩn quốc gia về trụ sạc, trạm sạc, cuộc đua xe điện tại Việt Nam đang đối mặt với bài toán không dễ giải: biến kế hoạch thành những điểm sạc thực sự.

Hàng chục nghìn trạm sạc "trên giấy"

Khi thị trường xe điện bước vào giai đoạn mở rộng, nhiều thương hiệu ô tô và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sạc liên tiếp đưa ra những kế hoạch phát triển mạng lưới quy mô lớn.

TMT Motors, đơn vị phân phối xe điện Wuling tại Việt Nam, từng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 30.000 trạm sạc, tương đương 60.000 cổng sạc trên toàn quốc vào năm 2030 thông qua TMT EGreen. Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 2.100 trụ sạc.

EverCharge và Charge+ cùng công bố kế hoạch hướng tới 5.000 trạm hoặc điểm sạc tại Việt Nam, với các mốc lần lượt vào năm 2028 và 2030.

Một số doanh nghiệp khác cũng đưa ra những mục tiêu đáng chú ý. Before All từng lên kế hoạch đạt 500 trạm vào quý II/2026 và nâng lên 1.000 trạm vào cuối năm. EV One hướng tới hơn 600 đầu sạc vào năm 2028, trong khi EV Power và Omoda & Jaecoo lần lượt đặt mục tiêu 400 và 80 trạm trong năm 2026.

Ở nhóm thương hiệu ô tô, BYD cũng thu hút sự chú ý với kế hoạch phát triển công nghệ sạc nhanh. Doanh nghiệp đã đăng ký bản quyền mẫu trụ sạc Flash Charger tại Việt Nam, với công suất ở đầu súng sạc được công bố lên tới 1.500 W, đồng thời lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Những con số hàng nghìn trạm liên tục xuất hiện đã tạo kỳ vọng về một cuộc bùng nổ hạ tầng sạc tại Việt Nam. Tuy nhiên, giữa một kế hoạch được công bố và việc đưa một trụ sạc vào vận hành thực tế vẫn là một khoảng cách không nhỏ.

Khoảng cách lớn giữa kế hoạch và thực tế

Dữ liệu về số lượng trạm đang vận hành cho thấy nhiều mạng lưới mới chỉ được triển khai ở quy mô rất nhỏ so với mục tiêu ban đầu.

TMT EGreen hiện được ghi nhận có khoảng 39 trụ sạc tại 18 điểm trên cả nước. So với mục tiêu 30.000 trạm vào năm 2030, con số này tương đương khoảng 0,13%. Nếu đặt cạnh mục tiêu 2.100 trụ trong năm 2026, quy mô hiện tại cũng mới chiếm chưa đến 2%.

Trong số này, TMT Motors được ghi nhận có 14 trụ sạc tại khu vực miền Trung, 9 điểm với 15 trụ tại miền Bắc cùng một số trụ thí điểm tại TP.HCM.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở một số doanh nghiệp chuyên về hạ tầng. EverCharge hiện có khoảng 40 trạm, tương đương chưa đến 1% mục tiêu 5.000 trạm vào năm 2028. Charge+ có khoảng 17 trạm, trong khi mục tiêu được công bố là 5.000 điểm sạc vào năm 2030.

Với Before All, doanh nghiệp từng đặt mục tiêu 1.000 trạm vào cuối năm 2026 nhưng chưa có số liệu độc lập cho thấy quy mô triển khai thực tế. EV Power cũng chưa có số liệu chắc chắn để đối chiếu với mục tiêu 400 trạm trong năm nay.

Một số mạng lưới có mức độ triển khai cao hơn nhưng quy mô tuyệt đối vẫn còn hạn chế. EV One được ghi nhận khoảng 73 trạm vào tháng 5/2026, tương đương khoảng 12% mục tiêu hơn 600 đầu sạc vào năm 2028.

Trong khi đó, các hãng như BYD, Geely, Ford, Porsche, Mercedes-Benz hay BMW chủ yếu phát triển hạ tầng sạc thông qua hệ thống đại lý, trung tâm dịch vụ hoặc hợp tác với các đối tác bên ngoài. Quy mô và mức độ mở của từng mạng lưới không giống nhau, song nhìn chung vẫn tập trung nhiều tại các thành phố lớn và các điểm dịch vụ của hãng.

Giữa năm nay, cụm từ "liên minh trạm sạc" nổi lên mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, khởi đầu với liên minh Esky do VETC - công ty thành viên của Tasco - khởi xướng. Liên minh kết nối một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sạc và các hãng xe, trong đó có Ford, Tasco Smart Charge, ESKY và Rabbit EV.

BYD cùng FUTA cũng bắt tay thành lập một liên minh riêng. Theo thỏa thuận, khách hàng của BYD Việt Nam và FUTA có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái do FUTA/Kim Long vận hành, cũng như mạng lưới trạm sạc của BYD Việt Nam trên toàn quốc tại các địa điểm kinh doanh hoặc địa điểm hợp tác được hai bên thống nhất.

Tuy nhiên, đến nay, dù các liên minh vẫn tiếp tục hoạt động và mở rộng hợp tác, trải nghiệm thực tế của người dùng chưa cho thấy sự thay đổi quá rõ rệt về độ phủ của mạng lưới.

VinFast tạo khoảng cách lớn về hạ tầng

Trong bức tranh còn phân mảnh đó, VinFast đang sở hữu mạng lưới sạc có quy mô vượt xa phần còn lại của thị trường thông qua V-Green. Tính đến hết năm 2025, hệ thống này đã được đầu tư khoảng 150.000 cổng sạc. Quy mô hiện tại được cho là đã vượt 155.000 cổng sạc đang hoạt động.

Không chỉ có số lượng lớn, mạng lưới còn được triển khai trên phạm vi rộng tại nhiều tỉnh, thành, tạo lợi thế đáng kể cho người sử dụng xe điện VinFast khi di chuyển đường dài.

Tháng 3 năm nay, VinFast tiếp tục công bố khoản đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai thêm 99 siêu trạm sạc công suất 150 kW. Theo kế hoạch, các trạm này có thể cung cấp đủ năng lượng để xe tiếp tục hành trình chỉ sau khoảng 15 phút sạc.

Sự khác biệt về quy mô đầu tư và tốc độ triển khai khiến cuộc đua hạ tầng sạc tại Việt Nam hiện nghiêng đáng kể về phía VinFast. Trong khi nhiều đối thủ vẫn đang ở giai đoạn xây dựng mạng lưới từ vài chục trạm, hệ thống của VinFast đã đạt quy mô hàng trăm nghìn cổng sạc.

Lợi thế này không chỉ giúp giảm nỗi lo về phạm vi hoạt động của người dùng mà còn trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng khi khách hàng cân nhắc lựa chọn giữa các thương hiệu xe điện.