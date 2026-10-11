Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an về việc cần làm

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) vừa ra thông báo.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) mới đây cho biết trong bối cảnh các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử ngày càng phổ biến, chứng thư chữ ký số đã trở thành một phần thiết yếu đối với mỗi công dân. Thay vì phải in ấn, ký tên giấy tờ rồi nộp bản scan như trước đây, người dùng giờ đây chỉ cần một thao tác "chạm nhẹ" trên điện thoại là có thể hoàn tất việc ký số với tính pháp lý hoàn toàn tương đương chữ ký tay.

Việc tích hợp và liên kết chặt chẽ chứng thư chữ ký số với hệ thống định danh điện tử quốc gia trên ứng dụng VNeID là một giải pháp công nghệ chiến lược. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện, an toàn và thuận tiện trên quy mô toàn quốc, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước.

Hiện nay, người dân hoàn toàn có thể tạo chữ ký số hoàn toàn miễn phí ngay trên ứng dụng VNeID để phục vụ cho việc ký văn bản điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến một cách nhanh chóng.

Người dân hiện có thể tạo chữ ký số miễn phí ngay trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện

Đăng ký chứng thư chữ ký số trên VNeID

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lưu ý: Các bên cung cấp dịch vụ hiện đều có gói miễn phí 12 tháng đầu tiên cho công dân. Sau khi hết thời hạn, người dùng có thể tiếp tục gia hạn mà không mất phí.

Thiết lập mẫu chữ ký cá nhân (nếu có nhu cầu)

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Những lưu ý quan trọng khi đăng ký và sử dụng

Giao diện hiển thị: Các bước thực hiện cũng như giao diện trên ứng dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản VNeID, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số và gói đăng ký mà bạn lựa chọn.

Đọc kỹ thông tin: Người dân nên đọc kỹ các điều kiện sử dụng, thời hạn của chứng thư cũng như chi phí phát sinh (nếu có) trước khi xác nhận đăng ký.

Bảo mật thông tin: Chỉ thực hiện các thao tác xác thực trực tiếp trên ứng dụng hoặc qua các kênh chính thức của nhà cung cấp dịch vụ. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay mã passcode cho bất kỳ ai nhằm tránh rủi ro mất an toàn thông tin cá nhân.