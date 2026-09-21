Cơm hộp của bà mẹ có con trai học cấp 3 mê hoạt hình

Những hộp cơm của bà mẹ này khiến bữa trưa của con trai trông chẳng khác gì một "sân khấu" hoạt hình thu nhỏ.

Ở Nhật, chuyện học sinh mang cơm hộp đến trường vốn chẳng xa lạ. Nhưng với một bà mẹ người Trung Quốc đang sống tại đây, chuẩn bị cơm trưa cho con lại dần trở thành một cuộc chơi sáng tạo mỗi ngày. Món ăn phải ngon đã đành, hộp cơm còn được cô biến thành đủ hình thù, nhân vật khác nhau, khiến người ta nhìn vào mà mê "đứ đừ".

Được biết, người mẹ này có tên là Tử Kỳ. Cô bắt đầu chăm chút cho những hộp cơm này khi con trai lớn bước vào cấp 3 và bắt đầu phải mang bento đến trường mỗi ngày. Trong một bài đăng, bà mẹ này tự nhận mình là "một người phụ nữ luôn muốn làm hết sức có thể", đồng thời hài hước than rằng giờ đây đã đến lúc "chiến" với thế giới bento và chỉ mong có thêm động lực để duy trì công việc này.

Những hộp cơm đẹp như tranh vẽ của bà mẹ này khiến người ta thả like tới tấp (Ảnh: Xiaohongshu)

Nhìn những hộp cơm được cô làm, khó tin đây chỉ là bữa trưa mang đến trường. Qua bàn tay khéo léo của cô, cơm trắng có thể được nặn thành khuôn mặt Pikachu vàng ươm, những miếng rong biển nhỏ được cắt thành mắt, miệng và các chi tiết đặc trưng. Có hôm cả hộp cơm biến thành Totoro với phần thân xám, bụng trắng và đôi mắt tròn xoe. Ngày khác lại đến lượt Vô Diện, Minion hay Spider-Man xuất hiện.

Nhiều nhân vật quen thuộc được tái hiệu trong những hộp cơm, chẳng hạn như Doraemon... (Ảnh: Xiaohongshu)

Totoro... (Ảnh: Xiaohongshu)

Hay cừu Shaun (Ảnh: Xiaohongshu)

Điểm thú vị là cô không cố nhét mọi nhân vật vào cùng một chiếc hộp. Tùy hình dáng món ăn và ý tưởng trong ngày, hộp cơm cũng được thay đổi. Hộp dài, hộp tròn, hộp chia nhiều ngăn... đều được tận dụng để tạo không gian cho từng nhân vật. Nhờ vậy, mỗi bữa trưa có một kiểu trình bày riêng, lúc nhìn giống một nhân vật hoàn chỉnh, lúc lại như một khung cảnh hoạt hình nhỏ xíu.

Phần thức ăn bên trong cũng không bị biến thành đồ trang trí đơn thuần. Cơm vẫn đi cùng thịt, trứng, rau củ, xúc xích hoặc các món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Cô chỉ khéo léo tận dụng màu sắc và hình dáng của nguyên liệu để biến chúng thành những chi tiết trên nhân vật.

Có những hộp nhìn đơn giản nhưng cực kỳ có duyên, chỉ cần thêm một đôi mắt bằng rong biển là miếng trứng hoặc nắm cơm lập tức có biểu cảm. Những hộp cầu kỳ hơn thì gần như được tạo hình hoàn chỉnh, từ khuôn mặt đến trang phục, khiến người xem có cảm giác các nhân vật hoạt hình vừa "bước" ra khỏi màn hình và nằm gọn trong hộp cơm.

Những chiếc hộp với hình dáng khác nhau được tận dụng để phù hợp nhất với nhân vật (Ảnh: Xiaohongshu)

Điểm chung đương nhiên là hộp nào hộp nấy đều ngon mắt ngon miệng (Ảnh: Xiaohongshu)

Chia sẻ về lý do đều đặn chuẩn bị cơm cho con, cô trả lời khá nhẹ nhàng rằng mỗi gia đình có nhu cầu khác nhau, không có yêu cầu bắt buộc nào phải tự làm bento. Riêng gia đình cô thì con khá kén ăn, nên việc tự chuẩn bị sẽ phù hợp hơn. Bên cạnh đó, con trai cô rất thích các nhân vật hoạt hình, vì vậy cô cũng tranh thủ biến những món ăn quen thuộc thành các nhân vật hoạt hình khác nhau để mỗi hộp cơm đến trường đều có thêm một chút bất ngờ cho con.

Phần bình luận dưới những bài đăng của cô cũng thường khá rôm rả. Ngoài những lời khen dành cho độ khéo tay, nhiều người còn tranh thủ hỏi kinh nghiệm làm bento. Các bà mẹ khác thường hỏi cô cách tạo hình nhân vật, làm sao để cơm giữ được hình dáng, nguyên liệu nào dùng để tạo mắt và các chi tiết nhỏ, hoặc một số món trong hộp cơm được chế biến thế nào. Những câu hỏi này đều được cô trả lời khá nhiệt tình, có khi còn giải thích thêm cách làm để mọi người có thể thử tại nhà.

Một số bình luận còn chuyển sang chuyện nuôi con, khi các bà mẹ chia sẻ rằng nhìn những hộp cơm này vừa thích mắt vừa thấy không khí gia đình rất dễ chịu.

- Nhìn hộp cơm là biết mẹ đã bỏ rất nhiều tâm sức rồi. Con đi học mỗi ngày mở hộp ra thấy những nhân vật mình thích chắc vui lắm. Chúc hai mẹ con lúc nào cũng giữ được niềm vui nhỏ này, con lớn lên vui khỏe, mẹ cũng luôn có thật nhiều năng lượng để sáng tạo thêm nhé.

- Thật sự rất khâm phục những người có thể duy trì việc này mỗi ngày. Tôi cũng làm cơm hộp cho con nhưng chủ yếu nghĩ đơn giản là đủ chất, ăn no rồi đi học, chứ bảo tôi ngồi nặn hình này hình kia chắc được 2 hôm là xin đầu hàng.

- Nhìn vừa ngon vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là con chịu ăn những món mẹ chuẩn bị, mẹ cũng vui vì biết con ăn được gì. Hai mẹ con cùng vui thì hộp cơm cầu kỳ hay đơn giản cũng đều đáng yêu cả.

- Bento ở Nhật đã đẹp rồi, qua tay chị lại thành hẳn một thế giới hoạt hình. Tôi vào xem công thức mà cuối cùng lại ngồi xem hết cả loạt ảnh vì hộp nào cũng có nhân vật mới.

- Con đang lên cấp 3, tuổi ăn tuổi lớn thì càng nên được chăm chút ăn uống hơn. Cậu bé quá hạnh phúc khi được mẹ chăm lo thế này.

Một vài hộp cơm siêu dễ thương khác:

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu