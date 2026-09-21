Vẫn là Ngoại thương ngày tốt nghiệp: Biết giỏi rồi, còn xinh thì đây!
Sau những năm tháng học tập, các cô gái K61 Ngoại Thương vừa chính thức bước sang một hành trình mới.
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Có một kiểu bận rộn rất dễ thương chỉ xuất hiện vào ngày tốt nghiệp: chỉnh lại tóc, vuốt lại tà áo, tìm góc sáng nhất để chụp ảnh, rồi quay sang hỏi nhau “Ổn chưa?”. Sau mấy năm đi học, cuối cùng cũng có một ngày mà chuyện chụp thật nhiều ảnh chẳng cần lấy lý do.
Ngày 20/9 vừa qua, hơn 1.700 sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026. Giữa hàng nghìn tân cử nhân, những cô gái K61 mang theo đủ thứ đến ngày này: bó hoa được tặng, chiếc mũ tốt nghiệp, vài món phụ kiện đã chuẩn bị từ trước và tất nhiên, cả một chiếc điện thoại đầy bộ nhớ.
Và tất nhiên, ngày đặc biệt thì phải có thật nhiều ảnh đẹp!