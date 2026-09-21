Quyết định không ai ngờ đằng sau tờ báo toàn điểm "khủng" từ ĐH Bách Khoa Hà Nội cách đây 29 năm

Cuộc đời cũng có một điều kỳ lạ: không phải con đường mình chọn vì bất đắc dĩ đều dẫn đến một cuộc sống kém trọn vẹn hơn.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bức ảnh chụp lại tấm "Phiếu báo điểm thi đại học" ngả màu thời gian. Tờ phiếu báo điểm ghi rõ năm dự thi 1997 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thuộc về thí sinh N.B.G (sinh năm 1979, quê Vĩnh Phúc). Điểm số hiển thị khiến nhiều người không khỏi trầm ồ: Toán 9.5, Lý 6.0 và Hóa 10.0. Tổng điểm đạt 25.5, vượt xa mức điểm chuẩn 17.5 vào trường năm đó.

Giấy báo điểm gây chú ý (Ảnh: 6th12.06)

Lựa chọn không ai ngờ

Vào những năm cuối thập niên 90, khi các trường đại học còn tổ chức thi riêng với đề thi tự luận có độ phân hóa cực kỳ cao, đạt tới 25.5 điểm, đặc biệt là con điểm 10 tuyệt đối môn Hóa vào Đại học Bách Khoa Hà Nội là một thành tích vô cùng "khủng". Nhiều bình luận nể phục khẳng định, thời ấy đạt mức điểm này phải thuộc hàng học sinh siêu giỏi, là niềm tự hào lớn của cả gia đình và quê hương.

Tuy nhiên, đằng sau bảng điểm xuất sắc ấy lại là một nốt trầm xúc động. Chủ nhân bài viết, con của thí sinh năm xưa chia sẻ rằng dù đủ điểm đỗ vào ngôi trường mơ ước, bố cô đã phải gác lại giấc mơ Bách Khoa vì hoàn cảnh gia đình lúc đó quá nghèo, không đủ chi phí để gánh gồng những năm tháng đèn sách tại thủ đô.

Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho cha mẹ, người bố đã đưa ra quyết định chọn bước đi khác: nhập học ngành Sư phạm tại Thái Nguyên. Thời điểm đó, ngành Sư phạm được miễn học phí, giúp gia đình trút bỏ nỗi lo cơm áo gạo tiền. Quyết định rẽ hướng này dù để lại nhiều tiếc nuối cho một tài năng toán lý hóa, nhưng lại mở ra một trang mới đầy ý nghĩa.

Chính nhờ ngã rẽ ngoài dự tính ấy mà ông đã gặp gỡ và bén duyên với người vợ của mình cũng là mẹ của cô con gái chia sẻ câu chuyện. Cô con gái hóm hỉnh tâm sự rằng bố cô vẫn thường vui vẻ nói: "Nếu ngày đó không học Sư phạm thì làm sao gặp được mẹ". Hiện tại, gia đình ông đang có một cuộc sống rất êm ấm, hạnh phúc.

Nhiều người để lại bình luận đồng cảm, chia sẻ lại hoàn cảnh tương tự của thế hệ cha anh, những con người tài năng từng phải hy sinh hoài bão riêng vì gia đình.

Không phải ngã rẽ bất đắc dĩ nào cũng gây tiếc nuối

Có những bước ngoặt trong cuộc đời vốn chẳng phải lựa chọn mà người ta mong muốn. Đó có thể là một cánh cổng đại học không thể bước qua vì gia đình không đủ điều kiện, một công việc phải từ bỏ vì gánh nặng cơm áo, một ước mơ đành cất lại vì cha mẹ, hay một dự định đang dang dở bỗng phải nhường chỗ cho những điều cấp thiết hơn.

Ở thời điểm ấy, những ngã rẽ bất đắc dĩ thường đi kèm với rất nhiều tiếc nuối. Người ta dễ nghĩ rằng nếu ngày đó mình có thêm một chút điều kiện, thêm một cơ hội, thêm một sự lựa chọn, có lẽ cuộc đời đã đi theo một hướng khác. Và chẳng ai có thể biết con đường còn lại sẽ đưa mình đến đâu.

Nhưng cuộc đời cũng có một điều kỳ lạ: không phải con đường mình chọn vì bất đắc dĩ đều dẫn đến một cuộc sống kém trọn vẹn hơn. Có những điều ở tuổi 18 tưởng là mất mát, đến tuổi 40 nhìn lại lại trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.

Tờ phiếu báo điểm đại học năm 1997 có lẽ cũng là một câu chuyện như thế. Gần 30 năm sau, người con nhìn vào tờ giấy cũ ấy không chỉ thấy những con điểm 9,5 hay 10 tròn trĩnh. Cô còn thấy ở đó một ngã rẽ đã từng rất khó khăn của bố mẹ mình, nhưng cũng là ngã rẽ đưa họ đến với nhau và tạo nên gia đình của hôm nay.

Có lẽ, điều đáng quý nhất không phải là cuộc đời luôn đi đúng với những gì ta từng tính toán mà là sau những lần phải rẽ sang một con đường khác, con người vẫn có thể sống tử tế, cố gắng và tìm thấy những điều đáng để mỉm cười trên con đường ấy.