Bức ảnh này khiến nhiều phụ huynh và chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo!

Người mẹ tự hào khoe cách dạy con, nhưng liệu phương pháp này có đúng?

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video của một bà mẹ chia sẻ “bí quyết” giữ chân con gái mà không cần đến điện thoại. Trong clip, bé gái đang học cấp hai ngồi im lìm nhiều giờ, dùng nhíp gắp từng hạt nhựa nhỏ li ti đặt vào khuôn tranh với vẻ mặt chăm chú tuyệt đối. Đoạn video nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng dòng chú thích đầy tâm đắc: “May nhờ có món hạt ghép này, con ngồi chơi ngoan ngoãn mấy tiếng liền, dứt hẳn điện thoại, lại rèn được tính tập trung. Biết thế đã mua sớm hơn!”.

Khuôn mẫu nuôi dạy con nhàn nhã này lập tức đánh trúng tâm lý số đông phụ huynh: con không quấy khóc, không đòi màn hình điện tử, người lớn lại có thời gian rảnh rỗi để làm việc riêng. Thế nhưng, trái ngược với sự tung hô ban đầu, phần bình luận nhanh chóng biến thành cuộc “hội chẩn tập thể” bóc trần những nguy cơ tiềm ẩn của món đồ chơi được mệnh danh là “thần dược tập trung”.

Nhiều ý kiến có chuyên môn y khoa cảnh báo trò chơi ghép hạt nhựa (perler beads) thực chất có nguồn gốc từ công cụ hỗ trợ điều trị phục hồi thị lực cho trẻ mắc chứng nhược thị tại các cơ sở y tế. Không ít phụ huynh lập tức lên tiếng chia sẻ bài học đắt giá khi thị lực của con suy giảm nghiêm trọng chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với bộ môn này.

Do kích thước hạt quá nhỏ, màu sắc sặc sỡ và bề mặt nhựa có độ phản quang cao, mắt trẻ buộc phải điều tiết tối đa ở cự ly cực gần để gắp chuẩn xác vào khuôn. Việc duy trì trạng thái tập trung cao độ này trong nhiều giờ liền khiến cơ mắt căng thẳng, gây suy giảm thị lực và đẩy nhanh tiến trình cận thị thậm chí còn nghiêm trọng hơn việc nhìn vào màn hình điện thoại ở khoảng cách an toàn.

Bức ảnh khiến nhiều phụ huynh lo lắng (Ảnh: Sohu)

Nguy cơ kép từ suy giảm thị lực đến nhiễm độc đường hô hấp

Không dừng lại ở các cảnh báo về mắt, giới chuyên môn về vật liệu cũng chỉ ra nguy cơ hóa chất độc hại từ quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Đa số các loại hạt ghép trên thị trường hiện nay được sản xuất từ chất liệu nhựa EVA. Mặc dù ở nhiệt độ phòng, loại nhựa này tương đối ổn định, nhưng quy trình liên kết các hạt đòi hỏi phải dùng bàn ủi nhiệt độ cao để làm nóng chảy. Quá trình gia nhiệt này sẽ khiến nhựa phân hủy và giải phóng formaldehyd tự do cùng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mang độc tính nhẹ.

Việc trẻ nhỏ trực tiếp ngồi cạnh hoặc hít phải luồng khói và mùi nhựa cháy này trong không gian kín có thể gây kích ứng niêm mạc, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ hô hấp chưa hoàn thiện. Đứa trẻ vô tình phải đánh đổi cả thị lực lẫn sức khỏe đường hô hấp chỉ để đổi lấy một sự yên tâm mang tính bề nổi của người lớn.

Lỗ hổng trách nhiệm trong bài toán giáo dục gia đình

Theo các chuyên gia giáo dục, hiện tượng này phản ánh một thực trạng phổ biến: nhiều bậc cha mẹ đang đồng nhất việc “tước đoạt điện thoại” với việc “giải quyết triệt để vấn đề”. Hễ con cái sa sút học tập, cận thị hay bắt đầu có dấu hiệu bướng bỉnh, phản xạ đầu tiên của phụ huynh luôn là quy kết toàn bộ trách nhiệm cho thiết bị di động, với niềm tin ngây thơ rằng chỉ cần cấm đoán là con sẽ tự khắc học giỏi, chăm ngoan.

Thực tế, việc sử dụng các giải pháp thay thế thụ động, rập khuôn để lấp đầy khoảng trống tinh thần của trẻ thực chất là biểu hiện của sự bất lực và thoái thác trách nhiệm đồng hành. Việc dành thời gian cùng con vận động thể thao, khám phá môi trường bên ngoài hay kiên nhẫn định hướng sở thích đòi hỏi nhiều công sức; trong khi việc chi vài chục nghìn đồng mua một món đồ chơi để “đổi lấy vài tiếng bình yên” lại tiện lợi hơn rất nhiều.

Khi tâm lý “chi tiền mua sự nhàn hạ” biến thành quán tính, phụ huynh sẽ tiếp tục luẩn quẩn trong vòng lặp đổ lỗi cho các yếu tố khách quan, thay vì nhìn nhận thẳng thắn vào sự thiếu sót của bản thân trong việc xây dựng một môi trường giáo dục gia đình thực sự lành mạnh và gắn kết.

Nguồn: Sohu