Lời giãi bày của một phụ huynh khiến cả MXH dậy sóng: Nỗi lo chính đáng hay tâm lý ích kỷ, chỉ muốn người khác gánh vác thay mình?

Bạn nghĩ sao về chia sẻ của phụ huynh này?

Sau mỗi kỳ họp phụ huynh đầu năm hay tổng kết học kỳ, mạng xã hội lại xuất hiện những bài đăng dài trút nỗi bức xúc về quỹ lớp, tiền quà cáp cho thầy cô, hay chất lượng bữa ăn bán trú. Kịch bản quen thuộc này luôn đi kèm một câu hỏi đầy chất vấn từ cộng đồng mạng: “Tại sao lúc ngồi họp trực tiếp không giơ tay phát biểu, về nhà lại lên mạng nói?”. Mới đây, lời giãi bày của một phụ huynh tiểu học đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt: Chị thừa nhận bản thân chọn “im lặng là vàng” vì sợ nếu nói thẳng, con mình sẽ bị giáo viên để ý, bị trù dập. Chị chấp nhận lùi lại vì không muốn biến đứa trẻ thành người gánh hậu quả cho sự thẳng thắn của cha mẹ.

Muốn hái quả ngọt nhưng đợi người khác trèo cây?

Chia sẻ này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng đây là tâm lý ích kỷ khi chỉ muốn hưởng quyền lợi nhưng né tránh hoàn toàn trách nhiệm cá nhân. Nếu ai cũng toan tính rằng mình lên tiếng thì con mình chịu rủi ro, còn người khác đấu tranh thì con mình nghiễm nhiên hưởng lợi, thì cái xấu và những khoản thu vô lý sẽ mãi có đất sống.

Bài đăng gây tranh luận của phụ huynh

Việc trút bỏ ấm ức lên không gian mạng không thể giải quyết triệt để vấn đề mà chỉ làm lan rộng sự tiêu cực vô định hình, biến cuộc họp phụ huynh chính thức thành một vở kịch đồng thuận giả tạo. Hơn nữa, việc mặc định rằng cứ góp ý là thầy cô sẽ “trả đũa” học sinh vô hình trung thể hiện cái nhìn quy chụp, thiếu công bằng đối với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của phần lớn nhà giáo.

Tâm lý người yếu thế trước sự bất cân xứng quyền lực

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, nỗi sợ của người mẹ ấy không hoàn toàn là sự ngụy biện. Trong mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, phụ huynh luôn ở vị thế nhạy cảm bởi đứa trẻ đang được gửi gắm trọn vẹn trong tay thầy cô.

Đối với một học sinh tiểu học, chỉ cần một ánh nhìn lạnh nhạt hay một câu nhận xét khắt khe hơn bình thường cũng đủ tạo nên áp lực tâm lý nặng nề suốt cả năm học.

Nỗi lo của người mẹ xuất phát từ bản năng bảo vệ con trước những rủi ro khó lường, nhất là khi các buổi họp phụ huynh hiện nay vẫn nặng tính thông báo một chiều, thiếu vắng những cơ chế tiếp nhận phản hồi an toàn, bảo mật và thực sự cầu thị từ phía nhà trường.

Tháo gỡ thế tiến thoái lưỡng nan bằng tiếng nói tập thể

Thấu hiểu nỗi sợ là để tìm ra giải pháp, chứ không phải để hợp thức hóa sự thỏa hiệp. Nếu cha mẹ tiếp tục chọn cách im lặng để đổi lấy sự an toàn tạm thời, đứa trẻ sẽ vẫn phải ăn những bữa cơm bán trú thiếu chất lượng và lớn lên trong một môi trường học đường thiếu minh bạch.

Để tháo gỡ thế tiến thoái lưỡng nan này, phụ huynh không nhất thiết phải trở thành người hùng đơn độc đối đầu trực diện giữa lớp. Thay vào đó, việc kết nối với những phụ huynh cùng mối bận tâm để đưa ra kiến nghị tập thể thông qua ban đại diện, hoặc gửi văn bản đóng góp ý kiến mang tính xây dựng kèm dữ liệu xác thực lên ban giám hiệu, sẽ vừa bảo vệ được danh tính đứa trẻ vừa tạo ra sức nặng thuyết phục.

Môi trường giáo dục chỉ thực sự lành mạnh khi tiếng nói của phụ huynh được lắng nghe một cách văn minh, và sự an toàn của học sinh không còn bị đem ra làm cái giá cho những góp ý chân thành.