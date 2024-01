Coca-Cola tung TVC 30 giây, lan tỏa thông điệp “Gắn Kết Làm Nên Tết Diệu Kỳ”

Năm mới đến cũng là lúc cuộc đua truyền thông của các thương hiệu bắt đầu. Không chỉ đề cao việc làm mới hình ảnh thông qua các chất liệu văn hóa trong dịp Tết cổ truyền, xây dựng thông điệp mới lạ cũng góp phần không nhỏ giúp chiến dịch của thương hiệu nổi bật và ghi điểm trong lòng khách hàng.



Vẫn là ý tưởng chủ đạo về Tết diệu kỳ, Coca-Cola chính thức nhập cuộc thị trường quảng cáo bằng video dài 30 giây lồng ghép câu chuyện thế hệ "kinh điển" trong mỗi gia đình Việt qua một lăng kính hiện đại và đậm dấu ấn thương hiệu.

Điều diệu kỳ từ những điểm chung không ngờ

TVC mở ra với khung cảnh bữa cơm gia đình ngày Tết. Trong lúc chuẩn bị dọn lên bàn những món ăn cuối cùng, mẹ nhận ra sự vắng mặt bất thường của My. Lúc này, cô bạn vẫn đang say sưa chiến "game" và còn chưa hết cay cú vì bị đánh bại bởi nhân vật "cao thủ bất bại" chưa rõ danh tính. Điều kỳ diệu, ông ngoại lại xuất hiện và không ai khác cũng chính là "cao thủ bất bại" mà My đang tìm kiếm. Chính "điểm chung" chẳng ai ngờ tới ấy lại giúp My và ông xích lại gần nhau, nhờ vậy bữa cơm gia đình càng thêm gắn kết. TVC khép lại bằng vô vàn khoảnh khắc nhí nhố của My và ông trên bàn ăn ngày Tết.

Qua hình ảnh gần gũi và thân thuộc, TVC mang đến cho người xem những giây phút nhẹ nhàng về tình thân. Để từ đó, mỗi người nhận ra rằng, khoảng cách thế hệ vốn là điều không thể thay đổi nhưng bằng sự cởi mở và trò chuyện, ta sẽ tìm thấy điểm chạm không ngờ với người thân yêu. Đó chính là sự gắn kết làm nên Tết diệu kỳ.

TVC "Gắn Kết Làm Nên Tết Diệu Kỳ" đang tiếp tục "phủ sóng" các kênh truyền thông, kênh bán hàng và mạng xã hội với sắc đỏ đặc trưng của Coca-Cola. Qua từng năm, Coca-Cola vẫn mang đến cho công chúng những thước phim quảng cáo nhân văn, gần gũi, lột tả sâu sắc và thú vị nét đẹp văn hóa Việt. Đặc biệt, chiến dịch Tết năm nay, Coca-Cola còn có nhiều hoạt động truyền cảm hứng để mọi người gắn kết, chia sẻ với nhau nhiều hơn, qua đó cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của một mùa Tết diệu kỳ sau một năm nhiều biến động.

Gắn Kết Làm Nên Tết Diệu Kỳ

Bên cạnh TVC, nhiều hoạt động tương tác cũng được Coca-Cola triển khai xuyên suốt nhằm hiện thực hóa "Tết Diệu Kỳ" cho người tiêu dùng. Trước đó, phiên bản bao bì Tết đã ra mắt với hình tượng Rồng Vàng lấy cảm hứng từ Rồng thời Lý đại diện cho sự phồn vinh, thịnh vượng. Đây cũng là lần đầu tiên Coca-Cola cho ra mắt 100 phiên bản lon Tết với 100 lời chúc đặc biệt được in trên mỗi thân lon, gửi gắm thông điệp về một năm mới tươi đẹp, gắn kết và trọn vẹn. Giờ đây, người tiêu dùng đã có thể mua Coca-Cola phiên bản Tết Giáp Thìn tại các đại lý bán lẻ trên toàn quốc và trên các sàn thương mại điện tử. Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại vui lòng truy cập tại đây.

Không dừng lại ở đó, Coca-Cola còn mang đến người dùng một hoạt động tương tác vật lý số (Phygital) thú vị mang tên "Điểm Chung Gắn Kết - Chúc Tết Diệu Kỳ" thông qua trang cokeurl.com/chuctedieuky. Người tiêu dùng có thể truy cập và tham gia tạo lời chúc giúp thêm phần "gắn kết" và chia sẻ đến với bạn bè và người thân. Với mỗi một lời chúc được tạo mới, Coca-Cola sẽ thay mặt người tiêu dùng đóng góp 15.000 đồng vào Quỹ Tết Nhân Ái của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để tổ chức các phiên "Chợ Tết 0 Đồng" nhằm mang đến bữa ăn ngày Tết trọn vẹn và ý nghĩa nhất cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Coca-Cola đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết của hàng triệu gia đình Việt với biểu tượng cánh én vàng báo hiệu mùa xuân về cùng nhiều hoạt động trải nghiệm cho người dùng. Giữa vô vàn chiến dịch truyền thông bùng nổ trong dịp Tết, "Gắn Kết Làm Nên Tết Diệu Kỳ" vẫn hứa hẹn tạo được ấn tượng và dấu ấn trong lòng công chúng nhờ chuỗi hoạt động quy mô cùng góc nhìn độc đáo.