Cỏ Mềm x Suni Hạ Linh: Lan tỏa thông điệp tự tin cùng năng lượng thiên nhiên

Cỏ Mềm x Suni Hạ Linh: "Ai cũng xứng đáng tỏa sáng và cảm thấy tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân mỗi ngày!"



Là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc kiêm vũ công, Suni Hạ Linh luôn xuất hiện với hình ảnh của một cô gái năng động, tài năng và nguồn năng lượng trong trẻo, tự nhiên, khiến người trẻ say mê, yêu thích. Cô ca sĩ sinh năm 1990 gốc Hà Nội sở hữu nhiều ca khúc hit, gây bão mạng xã hội như: "Em đã biết" - Top 10 ca khúc của năm giải thưởng Làn Sóng Xanh, Zing Music Awards 2016 hạng mục Best R&B/Soul Song Of The Year; "Không sao mà, em đây rồi" - thu về gần 90 triệu lượt xem trên YouTube với vô vàn phản hồi tích cực của khán giả; hay ca khúc "Cứ chill thôi" - đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube, lọt top Top 200 các ca khúc phổ biến trên Shazam…

Suni Hạ Linh là một người trẻ đa tài, tự tin và giàu năng lượng

Suni Hạ Linh cũng là cái tên hot khi tham gia nhiều chương trình, dự án như show "Hương mùa hè" - làm mới ca khúc "Vào hạ", "Dằm trong tim",... khiến mạng xã hội rần rần hưởng ứng. Hay mới đây nhất, nữ ca sĩ cũng chính thức tham gia và góp mặt tới vòng 4 ở Đạp Gió Rẽ sóng - chương trình truyền hình thực tế hot của Trung Quốc và được dự đoán là nhiều khả năng sẽ vào Chung kết.

Suni Hạ Linh chính thức kết hợp với Cỏ Mềm trong vai trò đại sứ của dòng sản phẩm mới ra mắt

Với tài năng và vẻ đẹp rạng ngời, tươi trẻ, Suni Hạ Linh đã trở thành gương mặt được nhãn hàng mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm gửi gắm, lan tỏa thông điệp về sự tự tin, tỏa sáng với mái tóc suôn mềm, bóng khỏe cùng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mang tên Trái bơ - suôn mượt phục hồi. Được biết, đây cũng là một trong những nhãn hàng mà cô ca sĩ này cảm nhận được sự đồng điệu từ tinh thần đến cảm xúc.

Trên trang cá nhân chính thức, Suni Hạ Linh chia sẻ: "Suni rất vui được thông báo về việc hợp tác với thương hiệu Cỏ Mềm trong vai trò Đại sứ của "Bộ sản phẩm chăm sóc tóc Trái Bơ suôn mượt phục hồi". Suni và Cỏ Mềm cùng chia sẻ sự thấu hiểu về những giá trị cốt lõi và đều tin rằng bất cứ ai cũng xứng đáng tỏa sáng và cảm thấy tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân mỗi ngày [...] Suni rất mong chờ chặng hành trình tuyệt vời này cùng Cỏ Mềm. Và hy vọng rằng sự hợp tác này có thể truyền thêm cảm hứng để mọi người yên tâm lựa chọn những sản phẩm thiên nhiên an toàn, lành tính chăm sóc và yêu thương bản thân mỗi ngày."

Dòng sản phẩm chăm sóc tóc của Cỏ Mềm mà Suni Hạ Linh làm đại diện

Năng lượng thiên nhiên, dưỡng mềm mái tóc

Trong lần hợp tác này, bên cạnh việc trao gửi thông điệp tự tin tỏa sáng cùng mái tóc, Cỏ Mềm và Suni Hạ Linh còn lan tỏa rộng rãi đến mọi người dòng sản phẩm chăm sóc tóc mới, hoàn toàn "lành và thật" của Cỏ Mềm - Bộ gội xả Trái bơ suôn mượt phục hồi với thông điệp "Năng lượng thiên nhiên dưỡng mềm mái tóc"

Theo đó, Suni Hạ Linh chia sẻ: "Bộ sản phẩm chăm sóc tóc Trái Bơ suôn mượt phục hồi" với khởi nguồn năng lượng thiên nhiên từ dưỡng chất của trái bơ Việt Nam để phục hồi, nuôi dưỡng mềm mái tóc, giúp tóc suôn mượt, chắc khỏe và tràn đầy sức sống."

Được biết, bộ sản phẩm này có thành phần chính là Trái bơ - dầu bơ nguyên chất 100%, giúp bổ sung các acid béo cho lớp màng lipid trên tóc, giúp tóc óng ả, suôn mượt, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa như tocopherol (vitamin E), các polyphenol và các vitamin khác, giúp cung cấp dưỡng chất cho nang tóc, chống oxy hóa, bảo vệ tóc và da đầu hiệu quả.

Các thành phần chính trong bộ sản phẩm chăm sóc tóc Trái bơ

Ngoài ra, bộ sản phẩm còn có chứa các thành phần từ thiên nhiên quý giá khác như: PCA Glyceryl Oleate - một loại dầu dưỡng cao cấp, có nguồn gốc từ củ cải đường và hoa hướng dương, có tác dụng trung hòa điện tích bề mặt tóc, giúp tóc dễ gỡ rối, đồng thời củng cố lớp màng bảo vệ, giữ cho lớp biểu bì của tóc kín và phẳng; Dẫn xuất hạt cải dầu - giúp lớp biểu bì của tóc khỏe mạnh, duy trì tính kị nước của tóc, giảm xù rối cho tóc dễ vào nếp và bảo vệ tóc khỏi tác động của nhiệt độ và môi trường; và thành phần mang tên keratin thủy phân - thành phần acid amin tương tự với keratin trong tóc, có nguồn gốc từ lông cừu, giúp tái tạo cấu trúc sợi tóc, hỗ trợ ngăn ngừa và phục hồi hư tổn.

Chương trình ưu đãi Cỏ Mềm dành riêng cho dòng sản phẩm mới

Hiện, bộ sản phẩm này đã được Suni Hạ Linh và Cỏ Mềm trình làng, có mặt trên toàn bộ hệ thống hơn 50 cửa hàng tại 27 tỉnh thành trên cả nước, cùng toàn bộ các kênh bán hàng online của thương hiệu (fanpage, website, thương mại điện tử).

Nhãn hàng này cũng đang áp dụng hàng loạt các chương trình ưu đãi lớn nhân dịp ra mắt sản phẩm như: mua combo gội xả được giảm giá 50.000 đồng, tặng kèm kem ủ tóc trị giá 125.000 đồng; mua combo gội - xả - ủ tóc bơ giảm 175.000 đồng cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và thương hiệu, vui lòng tìm hiểu tại: https://comem.vn/