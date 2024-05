Bánh Pizza khoai tây Mỹ, giăm bông và dứa - món ngon sáng tạo cho gian bếp mùa hè

Từ món bánh khoai tây bằm chiên giòn đến các món khoai tây nghiền và nhiều món khác nữa. Chắc chắn không gian bếp mùa hè của bạn sẽ tràn ngập tiếng cười, tình yêu và tất nhiên là có được nhiều món ngon cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Bánh Pizza khoai tây Mỹ, giăm bông và dứa

Nguyên liệu:

- 4 miếng bánh khoai tây Mỹ bằm (hashbrown)

- 200gr phô mai mozzarella tươi

- 80gr xốt pizza

- 4 lát giăm bông vuông

- 120gr dứa cắt lát

- Ngò tây cắt nhuyễn

Phương pháp chế biến:

- Khoai tây Mỹ hashbrown chiên qua lò chiên không dầu cho giòn.

- Lấy khoai tây Mỹ hashbrown ra phủ sốt pizza lên trên bánh và cho giăm bông, thơm cắt lát, phô mai, ngò tây lên trên cùng.

- Đem nướng trong lò chiên không dầu cho phô mai tan chảy và vàng óng đẹp.

- Cho bánh pizza khoai tây vào đĩa.

Khoai tây là loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, kali và Vitamin C cần thiết để hoạt động tốt nhất. Khoai tây là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời. Một củ khoai tây cỡ trung bình (148g còn vỏ) cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hàng ngày. Món pizza khoai tây này rất dễ làm và tiện lợi.

