Có tiền lì xì muốn gửi tiết kiệm cho con, đến ngân hàng nào để con được đứng tên chính chủ ở sổ?

Lì xì đầu năm không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là khoản tiền đầu đời giúp trẻ hình thành thói quen tiết kiệm. Thay vì để tiền mặt ở nhà hoặc nhập chung vào tài khoản của cha mẹ, nhiều phụ huynh lựa chọn gửi tiết kiệm đứng tên con để bảo toàn giá trị, sinh lãi và rèn luyện ý thức quản lý tài chính. Những ngân hàng nào cho phép trẻ em đứng tên chính chủ trên sổ tiết kiệm và cần lưu ý điều gì khi thực hiện gửi tiền?

Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã phát triển nhiều sản phẩm tiết kiệm dành riêng cho trẻ em, đáp ứng nhu cầu tích lũy dài hạn của gia đình. Theo quy định pháp luật, người dưới 18 tuổi vẫn có quyền sở hữu tài sản riêng, bao gồm tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, việc mở và giao dịch tài khoản phải thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp nếu trẻ chưa đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thực tế, nhiều ngân hàng lớn đã có sản phẩm chuyên biệt cho phép mở sổ tiết kiệm ghi tên con là chủ sở hữu, với cha mẹ hoặc người giám hộ là người đại diện giao dịch. Chẳng hạn như Vietcombank với sản phẩm tiền gửi dành cho trẻ em, trong đó tên của con được ghi trực tiếp trên sổ tiết kiệm, còn phụ huynh đứng vai trò quản lý cho đến khi con đủ tuổi. Số tiền gửi tối thiểu là 3 triệu đồng và bố mẹ có thể đặt tên tài khoản tiết kiệm theo tên của con

Tương tự, Sacombank triển khai gói tiết kiệm Phù Đổng, hướng đến trẻ nhỏ với mục tiêu tích lũy dài hạn cho học tập và tương lai, đồng thời khẳng định con là chủ sở hữu khoản tiền gửi. Sản phẩm này có biểu lãi suất riêng, nếu gửi kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 6 tháng đầu là 6%/năm và 6 tháng cuối là 4,75%/năm. Nếu gửi kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 18 tháng đầu là 6,1%/năm và 6 tháng cuối là 4,75%/năm.

Nhiều tổ chức tín dụng khác như BIDV, MB, Techcombank, VPBank,... cũng đã có sản phẩm tương tự. Điểm chung là sổ tiết kiệm vẫn ghi tên con, nhưng quyền rút tiền, tất toán hay thay đổi thông tin phải thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi trẻ chưa đủ 15 tuổi. Điều này nhằm đảm bảo an toàn pháp lý và tránh rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

Về thủ tục, với trẻ dưới 15 tuổi, hồ sơ thường bao gồm giấy khai sinh của con, căn cước công dân của cha mẹ và giấy tờ chứng minh quan hệ đại diện hợp pháp. Sổ tiết kiệm sẽ ghi rõ tên con là chủ sở hữu, kèm thông tin người đại diện. Đối với trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi, một số ngân hàng cho phép con trực tiếp đứng tên và giao dịch hạn chế, nhưng vẫn yêu cầu có sự đồng ý hoặc giám sát của phụ huynh.

Từ góc độ tài chính gia đình, việc để con đứng tên chính chủ sổ tiết kiệm mang ý nghĩa quan trọng hơn con số lãi suất. Đây là cách giúp trẻ hiểu rằng tiền lì xì không chỉ để chi tiêu ngắn hạn mà còn có thể tích lũy cho những mục tiêu lớn hơn như học tập, du học hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Đồng thời, phụ huynh cũng dễ dàng tách bạch tài sản của con với tài sản của mình, tránh nhầm lẫn và tăng tính minh bạch.

Trước khi quyết định gửi tiền, phụ huynh nên hỏi kỹ ngân hàng về điều kiện mở sổ đứng tên con, mức tiền gửi tối thiểu, lãi suất áp dụng và quy trình rút tiền trước hạn. Một số ngân hàng có ưu đãi riêng cho sản phẩm tiết kiệm trẻ em, nhưng cũng có nơi áp dụng lãi suất tương đương tiết kiệm thông thường. Việc so sánh chính sách giữa các ngân hàng sẽ giúp gia đình lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Thu Thủy