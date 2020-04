Có một loại tiểu tam bất lực như trong Thế Giới Hôn Nhân: Cười đắc ý thì ít mà khóc vì đau khổ thì nhiều

Là một trong những bộ phim ăn khách với đề tài ngoại tình, Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) đã lột tả rất chân thực về tình cảnh đáng lo ngại của nhiều cặp đôi hiện nay. Nhưng hoàn toàn khác với những tác phẩm trước đó trên màn ảnh xứ Hàn, biên kịch của Thế Giới Hôn Nhân đã khai thác các tuyến nhân vật ở nhiều khía cạnh khác nhau với những góc khuất mà không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy.



Người xem chắc hẳn đều cảm nhận được nỗi đau tột cùng của cô vợ bị cắm sừng hay bày tỏ sự căm ghét dành cho ông chồng phản bội. Thế còn với kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc ấy thì sao, liệu bạn có để ý thấy, cô gái trẻ cũng đã khóc rất nhiều? Đó là Da Kyung (Han So Hee) - mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sống trong một gia đình quyền quý nhưng lại mù quáng chạy theo thứ tình yêu tội lỗi.

Tiểu tam đang chiếm sóng mạng xã hội - Da Kyung của Thế Giới Hôn Nhân.

Rõ ràng Da Kyung biết Tae Oh (Park Hae Joon) đã có vợ nhưng cô vẫn bất chấp lao đầu vào, thậm chí còn hi vọng anh ta sẽ vì tình yêu của hai người mà ly hôn. Nhưng thật quá nhọ cho Da Kyung, người tình của cô lại là một kẻ hèn nhát và nhu nhược. Hơn nữa, anh ta còn không muốn bỏ ai trong cuộc tình tay 3 ấy với cái triết lý đáng kinh bỉ - yêu cả hai cùng lúc.



Da Kyung đã nhiều lần bị Tae Oh dỗ ngon dỗ ngọt và mù quáng tin theo.

Ban đầu, Da Kyung đã không ngừng lên mặt với Sun Woo (Kim Hee Ae), thậm chí còn buông lời đá đểu về cuộc hôn nhân hiện tại của người vợ bị cắm sừng khi tưởng rằng mình đang nắm đằng chuôi. Thế nhưng càng về sau, kẻ thứ 3 ấy càng hiểu rõ kết quả của mối tình sai trái này, đặc biệt là khi cô biết mình mang thai mà bố đứa bé thì chỉ giỏi hứa suông.

Trước đây còn vênh váo tự cao tự đại… nhưng giờ thì khác rồi.

Giờ đây Da Kyung gần như đã bị nắm thóp, Sun Woo cũng chẳng nể nang khi thẳng thắn tỏ thái độ kinh rẻ đối với cô “em gái mưa” của chồng. Da Kyung thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, sợ sệt, hoảng loạn vì một mình cô phải đối mặt với tất cả còn Tae Oh thì như người đứng ngoài cuộc chơi.



Da Kyung luôn sống trong tâm trạng lo sợ.

Đỉnh điểm là ở tập 5, Sun Woo lật bài ngửa khiến cả nhà Da Kyung được phen sốc toàn tập. Cô bồ nhí yếu thế ôm mặt khóc trong đau khổ, còn kẻ gây nghiệp Tae Oh từ đầu đến cuối cũng chỉ biết đứng nhìn. Nếu anh ta đủ bản lĩnh thì có lẽ đã không để xảy ra bi kịch như ngày hôm nay. Suy cho cùng, cú phản đòn từ Sun Woo là hoàn toàn đúng đắn, kẻ tội đồ chính là Tae Oh, còn về phần Da Kyung, sai lầm lớn nhất của cô chính là dành tình yêu mù quáng cho một kẻ không xứng đáng.



Da Kyung đau khổ khi đã lỡ yêu Tae Oh thật lòng.

Bộ phim Thế Giới Hôn Nhân phát sóng lúc 21:00 giờ Việt trên JTBC mỗi thứ sáu, thứ bảy hàng tuần.