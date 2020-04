Bị cắm sừng mà bà cả ở preview tập 6 Thế Giới Hôn Nhân vẫn hồn nhiên: "Em không quan tâm, anh tròn bổn phận là được"

Không chỉ việc Tae Oh (Park Hae Joon) cặp kè với Da Kyung (Han So Hee) bị đổ bể mà ở preview Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) mọi bí mật giữa các nhân vật chính đều bị phanh phui.

Preview Thế Giới Hôn Nhân tập 6

Preview mở đầu khi Tae Oh tìm gặp Da Kyung, vội ôm cô ả vào lòng như một cách để "xoa dịu tổn thương" khi Da Kyung mới bị bà cả bóc phốt tối hôm trước.

Cũng trong đoạn preview này, Sun Woo (Kim Hee Ae) thông báo với Tae Oh rằng con trai của hai người - Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) đã biết chuyện bố mình ngoại tình với mong muốn Tae Oh sẽ từ bỏ chuyện nuôi con sau khi li dị. Dĩ nhiên Tae Oh không đồng ý, với gã "chẳng có kẻ điên nào từ bỏ tiền và con cái mình". Với lý lẽ này, Tae Oh đã đến tận bệnh viện của vợ, khuyên Sun Woo từ bỏ Joon Young với lý do Sun Woo đang không ổn định tinh thần.

Đến tận chỗ vợ làm việc để đòi nuôi con

Và cái kết

Ngoài ra việc Sun Woo ngủ với Son Je Hyuk (Kim Young Min) cũng đã bị Go Ye Rim (Park Sun Young) phát hiện trong preview tập 6. Khi vợ mình hỏi thẳng về mối quan hệ với Sun Woo, Je Hyuk hồn nhiên trả lời: "Em biết rồi mà, sao hốt hoảng quá vậy". Còn Ye Rim, câu trả lời của cô thật sự khiến khán giả điếng người: "Anh đã ngủ với chị ta sao? Em không quan tâm anh thấy thế nào, cứ làm tròn bổn phận của người chồng là được".

Vợ chồng nhà này biết tấu hài ghê vậy đó

Thế Giới Hôn Nhân phát sóng lúc 21 giờ (Việt Nam) vào mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.