Chị đại Kim Hee Ae lái xe rước chồng đến thẳng nhà bồ nhí trong Thế Giới Hôn Nhân tập 5, trần đời ai ngầu như chế!

Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) tập 5 vừa mới mở màn đã khiến khán giả hả hê với màn phản đòn khét lẹt của chị đại Sun Woo (Kim Hee Ae). Tưởng đâu sẽ tiếp tục sai lầm, cắm sừng chồng để trả thù nhưng không, lên giường với bạn thân chỉ là màn dạo đầu, Sun Woo đã có hẳn một kế hoạch trả thù đầy bài bản và bước thứ hai chính là dọa dẫm tinh thần chồng mình.

Đừng tưởng chị cười mà nghĩ chị hiền

Trong tập 5, Sun Woo đã bất ngờ nói sẽ đưa chồng tới một nơi đặc biệt để dùng bữa tối, dù có chút nghi ngờ nhưng Tae Oh (Park Hae Joon) cũng đành lòng nghe theo. Trên đường đi do vợ cầm lái nên Tae Oh càng cảm thấy bất an vì không biết Sun Woo đang có kế hoạch gì, đã vậy Sun Woo còn liên tục cười nói đầy ẩn ý.

Tae Oh khá hoang mang không biết vợ đưa mình đi đâu

Phải đến tận khi xe dừng lại, Tae Oh mới sững sờ nhận ra, nơi mà Sun Woo đưa mình tới chính là nhà của cô nhân tình trẻ Yeo Da Kyung (Han So Hee). Lúc này dù có muốn rút lui cũng chẳng kịp bởi bố mẹ Da Kyung đã xuất hiện và cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của vợ chồng Tae Oh.

Bắt đầu lo sợ

Sun Woo à, anh không vào có được không

Vợ đến cửa nhà người ta rồi nhưng vẫn có ý định ngăn cản

Bố mẹ Da Kyung cũng vô cùng ngạc nhiên

Còn chị đây đang khoái nè

Ngay sau khi tập 5 lên sóng, khán giả vô cùng phấn khích trước màn "úp sọt" chồng của Sun Woo.

Thế Giới Hôn Nhân phát sóng lúc 21 giờ (Việt Nam) vào mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.