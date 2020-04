Ngang nhiên đánh bà cả ở Thế Giới Hôn Nhân tập 5, tiểu tam khiến khán giả điên tiết: Tuesday nâng cấp lên level mới rồi à?

Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) tiếp tục đẩy kịch tính lên tới cao trào cùng màn dùng bữa với gia đình Da Kyung (Han So Hee) của vợ chồng Sun Woo (Kim Hee Ae). Trong bữa ăn, Sun Woo cao tay đã liên tục buông lời cà khịa, tiết lộ về "tình hình sức khỏe" của Da Kyung khiến ả ta nổi đóa còn vợ chồng chủ tịch cùng Tae Oh (Park Hae Joon) thì lâm vào thế bí. Thấy bà cả liên tục tỏ vẻ đắc ý khi nhắc nhẹ về đứa con trong bụng tiểu tam, Da Kyung đã không giữ được bình tĩnh mà dùng hết sức lực đánh rất mạnh vào đầu Sun Woo khiến cô úp mặt xuống bàn một hồi lâu mới tỉnh táo lại.

Sun Woo "mách lẻo" chuyện Da Kyung có thai

Mặt chủ tịch bắt đầu biến sắc

Da Kyung lo lắng tột độ

Mất bình tĩnh

Và...

Thậm chí còn định đánh thêm cái nữa

Phân đoạn này đã khiến khán giả vô cùng phẫn nộ bởi cách hành xử không coi ai ra gì của Da Kyung. Lần đầu tiên có một tiểu tam bị bóc phốt mà dám ngang nhiên đánh ngay bà cả trước mặt nhân tình và cả bố mẹ mình như vậy.

Thế Giới Hôn Nhân phát sóng lúc 21 giờ (Việt Nam) vào mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.