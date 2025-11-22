Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim

Nhắc đến những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) gần như luôn nằm trong top đầu. Thành lập từ năm 1941, ngôi trường này được xem là “cái nôi ngoại ngữ” lâu đời nhất của Trung Quốc, nơi đào tạo ra hàng nghìn nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia ngôn ngữ và những công dân toàn cầu có mặt khắp năm châu. Với lịch sử hơn 80 năm, BFSU không chỉ là một trường đại học, mà còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và giao lưu văn hóa.

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh hiện là một trong những ngôi trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu tại “đất nước tỷ dân”.

Điều khiến BFSU trở nên đặc biệt chính là quy mô đào tạo ngôn ngữ thuộc hàng lớn nhất thế giới. Trường hiện giảng dạy rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ những ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn đến những ngôn ngữ hiếm ít người biết đến như tiếng Ả Rập. Nhờ vậy, BFSU được mệnh danh là “trường của những người nói tất cả các thứ tiếng trên thế giới”. Môi trường học tập đa văn hóa, năng động, nơi sinh viên có thể gặp gỡ bạn bè quốc tế, tham gia các sự kiện giao lưu học thuật và cùng nhau khám phá nền văn hóa của nhiều quốc gia.

Không chỉ mạnh về chất lượng đào tạo, BFSU còn nổi tiếng với khuôn viên đẹp và yên bình ngay giữa lòng Bắc Kinh náo nhiệt. Vào mùa thu, con đường phủ đầy lá vàng của khu học xá phía Tây trở thành background “huyền thoại” khiến sinh viên và du khách không thể cưỡng lại việc chụp vài tấm hình. Các tòa giảng đường cổ kính xen lẫn công trình hiện đại tạo nên không gian vừa học thuật vừa thơ mộng, rất “đúng chất” một trường ngoại ngữ hàng đầu.

Ngày nay, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh tiếp tục mở rộng cơ hội học tập quốc tế, hợp tác với hơn 300 trường đại học trên toàn thế giới, mang lại nhiều lựa chọn trao đổi và du học hấp dẫn cho sinh viên. Dù bạn yêu ngoại ngữ, muốn thử sức trong môi trường quốc tế hay mơ trở thành công dân toàn cầu, BFSU luôn là điểm đến lý tưởng – nơi mỗi ngôn ngữ mở ra một cánh cửa mới cho tương lai.

Canteen tại trường Bắc Ngữ (được biết đến là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Quốc về giảng dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài) nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng sinh viên quốc tế. Canteen không chỉ đơn thuần là nơi ăn uống mà được đầu tư mạnh mẽ với một tòa nhà 4 tầng riêng biệt, dành riêng cho các hoạt động ẩm thực và nghỉ ngơi của học sinh.

Thực đơn tại đây cực kỳ phong phú, là sự giao thoa ẩm thực quốc tế, bao gồm các lựa chọn như món Trung, Hàn, Nhật, cùng với đồ ăn nhanh như Pizza, burger và các quầy tự chọn đa dạng. Chất lượng đồ ăn được sinh viên đánh giá là "siêu ngon" và vượt trội hơn nhiều nơi. Mặc dù chất lượng cao, mức giá lại rất hợp lý với túi tiền học sinh, chỉ khoảng 15-20 tệ cho một bữa ăn đầy đặn.

Canteen của trường cực xịn xò.

Không có gì tuyệt vời hơn mùa thu ở... Bắc Ngữ

Nếu BFSU nổi bật với chất lượng đào tạo thì cảnh quan chính là điểm cộng khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ. Khuôn viên không quá rộng nhưng được quy hoạch gọn gàng, với cây xanh bao phủ khắp nơi, sân thể thao, lối đi lát đá và các tòa nhà giảng dạy hiện đại xen kẽ không gian mở.

Đặc biệt vào mùa thu, cây lá đỏ vàng rực rỡ trải dài trên các con đường và sân trường, tạo nên bức tranh mùa thu vừa lãng mạn vừa bình yên. Đây cũng là thời điểm sinh viên thích nhất để đi dạo, chụp ảnh hay đơn giản là tìm một góc yên tĩnh học bài. Cảnh quan đẹp kết hợp với không khí học tập năng động giúp sinh viên vừa học vừa tận hưởng trọn vẹn mùa thu Bắc Kinh.

Đi dưới ngôi trường này vào mùa thu, ai cũng ngỡ mình chính là... nhân vật chính.

Không chỉ là nơi để học tập và rèn luyện ngoại ngữ, BFSU còn là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm cuộc sống sinh viên đa văn hóa, giao lưu với bạn bè quốc tế và khám phá Bắc Kinh từ góc nhìn trẻ trung, hiện đại. Với lịch sử lâu đời, chất lượng đào tạo hàng đầu và cảnh quan tuyệt đẹp, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh xứng đáng là một trong những “must-visit” nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm học tập đáng nhớ ở Trung Quốc.

Đây không phải phim, đây là Bắc Ngữ vào mùa thu