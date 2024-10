Tracklist album mới của BABYMONSTER:

1. Clik Clak - 7 thành viên rap

2. Drip - Nhạc Dance, G-Dragon tham gia sáng tác.

3. Love, Maybe - Nhạc trữ tình cảm xúc.

4. Really Like You - Hip-hop thập niên 90, Song Mino tham gia viết lời.

5. Billionaire - Nhạc R&B.

6. Love In My Heart - Nhạc Pop Dance.

7. Woke Up In Tokyo - Nhạc Hip-Hop do Ruka & Asa thể hiện.

8. Forever (đã phát hành).

9. Batter Up (Remix).