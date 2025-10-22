Có gì hot tại sự kiện “Phép màu của sự tan chảy”

Loạt gương mặt nổi bật đổ bộ không gian nhiệm màu

Vừa qua, Pantene tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới "Phép màu của sự tan chảy" trong 3 ngày 17-19/10/2025 tại Trung tâm thương mại Thiso Mall (TP. Thủ Đức cũ).

Ngày đầu tiên của sự kiện chào đón sự xuất hiện của Em xinh Lamoon. Bước ra từ chương trình "Em Xinh Say Hi", nữ ca sĩ Gen Z ghi dấu ấn với các hoạt động nổi bật qua album đầu tay "LÀ MOON" cùng đêm showcase và fan-meeting, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ tài năng.

Nhan sắc dịu dàng của Em xinh Lamoon tại sự kiện

Cùng với đó là sự tham gia của các gương mặt nổi bật như diễn viên Khả Ngân, Nguyễn Minh Trang và dàn KOLs Trinh Phạm, Trương Nhã Dinh, Huyền Nguyễn, Mẫn Nhi, Hồ Ánh Trinh,... cùng tham gia các hoạt động khám phá bí mật "tan chảy" của Pantene.

Dàn KOLs nổi bật tại sự kiện "Phép màu của sự tan chảy" của Pantene

Sự kiện mở ra không gian đầy hứng khởi, nơi người tham dự được trải nghiệm sản phẩm mới, thành phần và công nghệ phục hồi tóc hư tổn thông qua các mini game; cùng với hoạt động soi da đầu, tư vấn quy trình chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc miễn phí.

Orange cực xinh, cực slay qua các màn trình diễn bùng nổ

Xuất hiện rạng rỡ trong ngày thứ hai của sự kiện (18/10), Orange mang đến làn gió tươi mới, hiện đại trong buổi Meet & Greet.

Orange khuấy động không khí Meet & Greet với các màn trình diễn bùng nổ

Nữ ca sĩ mở màn bằng "Đồng Dao", khiến không khí bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên. Sau ca khúc "Khi Em Lớn", cô tiếp tục đốt cháy sân khấu với "I’ll Be There", khoe trọn chất giọng nội lực và phong thái biểu diễn cực cuốn.

Orange còn khiến fan thích thú với các màn tương tác và tạo dáng hài hước cùng các Muse (tên FC của cô).

Hoàng tử Anh Tú Atus khiến fan "rần rần" với các khoảnh khắc ngọt ngào

Sân khấu Meet & Greet tiếp tục được "thắp nhiệt" với sự xuất hiện của Anh Tú Atus trong ngày 19/10. Atus ngay lập tức làm xao xuyến trái tim của các fan hâm mộ với diện mạo chuẩn "bạch mã hoàng tử", mang nụ cười ấm áp, toả sáng.

Fan đứng ngồi không yên với diện mạo "bạch mã hoàng tử" của Anh Tú Atus

Đặc biệt, điểm nhấn của buổi Meet & Greet là các khoảnh khắc ngọt ngào từ "chàng hoàng tử" dành cho Galaxy. Từ khiêu vũ cùng ánh nhìn dịu dàng và những nắm tay nhẹ nhàng đến nghi lễ cúi chào kiểu "hoàng tử", các Galaxy chắc hẳn không khỏi rung động và ‘ghen tị’ với những cô gái may mắn được "princess treatment" từ "chàng hoàng tử".

Khoảnh khắc ngọt ngào của nam nghệ sĩ khi chào đón tuổi mới cùng fan

Anh Tú còn khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả với loạt thử thách "bá đạo": đọc chữ siêu tốc, tạo dáng lầy lội hay đọc các "tâm thư" hài hước từ fan.

Không khí của buổi Meet & Greet trở nên ấm áp khi nam nghệ sĩ bất ngờ được tổ chức sinh nhật ngay tại sự kiện, với bánh kem, quà tặng và những lời chúc dễ thương hết nấc. Nam nghệ sĩ xúc động gửi lời cảm ơn và bật mí đang chuẩn bị nhiều dự án mới trong thời gian tới.